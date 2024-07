Por Fernando S. Palenzuela |

Bosco Blach dio un gran susto a la audiencia y a la organización de 'Supervivientes All Stars' a causa de su angustioso accidente en La noria infernal. El concursante estaba realizando la prueba con Logan Sampedro y la rápida velocidad del aparato terminó con él descolgándose, golpeándose contra una de las barras de sujeción y cayendo al agua.

La caída de Bosco Blach en La noria infernal en 'Supervivientes All Stars'

Pese a que el ganador de ' Supervivientes 2023 ' aseguraba estar bien e, a su llegada a España informaba de que. De este modo, quedaba claro que el golpe conllevó algo más que el propio susto. No obstante, el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú todavía no había visto las imágenes de su caída y ha relatado en redes sociales

"Me estoy comiendo la cabeza porque no he visto el vídeo del golpe y quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas y un moratón enorme. También quiero saber por qué esos días lo pasé tan mal", relataba ante la sorpresa de todos sus seguidores, que podían ver cómo el líder de los "boscolitos" reaccionaba a la primera vez que veía su caída. "Justo estoy viendo cuando me suelto, que literalmente se me van los brazos. Me caigo y en el momento justo que me doy con la barra de arriba, ¡cónchale bro!".

La verdad de la prueba

Tanto la audiencia como los propios presentadores comentaron en el momento en el que estaba teniendo lugar la prueba que la noria iba a una velocidad de vértigo. Bosco Blach ha aclarado qué fue lo que realmente ocurrió para que se soltara de la barra y terminara recibiendo ese golpe: "Lo que pasa es lo siguiente: por la fuerza a la que iba la noria, que iba rápido no, rapidísimo, porque había tres tíos por rueda en cada lado dándole, que ya no era sujetarte...".