'Supervivientes All Stars' destapa un sospechoso acercamiento entre Sofía Suescun y Bosco Blach

Por Beatriz Prieto |

La cuarta gala de 'Supervivientes All Stars' arrancó con un potente gancho para la audiencia: unas imágenes "muy comprometedoras" entre dos de los concursantes. El programa mantuvo ese cebo vivo prácticamente toda la noche, mientras iba descartando supervivientes, hasta que finalmente se desveló que los protagonistas del vídeo eran Sofía Suescun y Bosco Blach. Un momento entre los dos compañeros que, sin embargo, no pareció inquietar lo más mínimo al novio de la navarra, Kiko Jiménez, quien incluso se enfrentó a Adara Molinero por ello en plató.

Kiko Jiménez y Adara Molinero discuten por la imágenes de Bosco y Sofía en 'Supervivientes All Stars'

"Os van a dejar perplejos y van a dar muchísimo que hablar. Es más, podrían afectar a algunas de las personas que están aquí e incluso podrían llegar a cambiar sus vidas", comunicó incluso Jorge Javier Vázquez al comienzo de la gala, para tiempo después desvelar que todo. Finalmente, en la última hora de programa, el vídeo mostró cómo, al igual que enfocaban sus manos, sin mostrar ningún contacto físico. Nada sospechoso hasta que, al percatarse de la presencia del cámara,

"Yo no veo nada. Simplemente que estaban manteniendo una conversación de noche, cerca, ven a la cámara y se asombran", aseguró Jiménez quien, cuando Adara señaló que "están buscando cámaras", argumentó que "eso lo hemos hecho todos" cuando "estamos hablando a lo mejor de algo comprometido". Fue entonces cuando, con el apoyo de Vázquez, la exconcursante señaló la expresión de Bosco, "descompuesta". "Es una cara totalmente de otra persona", coincidió el presentador. "De a ver si nos han pillado. No se ve nada, pero están continuamente en alerta", insistió la madrileña.

"No se ve nada"

Las palabras del catalán y de Adara no convencieron al novio de Sofía: "Vengo de estar allí mucho tiempo y sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche. Son conversaciones que a lo mejor no te interesa o no te apetece que salgan públicamente". "A diferencia de Adara, mi relación está basada en la confianza y, sobre todo, en la libertad", lanzó el jienense, tras lo cual recalcó que "yo para nada nunca me mostraría celoso". "Parece que lo tenéis incluso pactado", opinó Adara, ante la indirecta del novio de Sofía, a la que acusó de hacer "un tonteo" con Logan, luego con Abraham y ahora con Bosco.

?? NUEVA PISTA sobre lo ocurrido entre dos de los concursantes ????



????? #SVAllStarsGala4

???? https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/ZGpICXPXNo — Telecinco (@telecincoes) July 11, 2024

Bosco y Sofía son los implicados en las imágenes ???? ¿Qué os parecen?



????? #SVAllStarsGala4

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/YhPc4924vA — Supervivientes (@Supervivientes) July 11, 2024

"Es muy raro todo, tienes una tranquilidad que huele mal", insistió la madrileña, para reafirmar su teoría, ante la calma de Jiménez. "Llevo con Sofía muchísimo tiempo, nuestra relación está más que consolidada y que me pongan imágenes de estas... que si le ha servido al programa para cebar la noche, me doy por más que satisfecho, pero no me vais a ver celoso", defendió el jienense, ante lo que Adara le acusó de que "lo habéis hablado antes de que ella entrara". Lejos de estar solo, Jiménez recibió el apoyo de la tía de Bosco, puesto que esta también afirmó que "no se ve nada", aunque con un matiz: "Efectivamente es como los niños pequeños que les han pillado".