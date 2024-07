Bosco Blach aclara si se besó con Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado domingo 21 de julio 'Conexión Honduras' recibió a Bosco Blach, cuarto expulsado de 'Supervivientes All Stars'. En el plató Sandra Barneda pudo tratar con él el tema del supuesto beso con Sofía Suescun o su estrepitosa caída en la Noria Infernal: "Tengo fisuritas en las costillas, pero bien". "He salido con más amigos que enemigos", decía sobre el trato con sus compañeros.

Era al hablar de sus vínculos de amistad cuando surgía el tema de Suescun: "". De hecho, Kiko Jiménez agradeció que hubiese "cuidado" de su pareja. "No veo nada en el vídeo porque nunca ha pasado nada entre ella y yo. Dormíamos juntos en una esterilla y hablábamos todas las noches, pero no recuerdo este momento exactamente.", concretó Blach.

A Jiménez no le importaban esos masajes porque eran "por el bien de su salud, no porque coquetearan". Adara Molinero se reía de la situación sin creer del todo a su expareja: "Si él da esa explicación es porque será así". Finalmente, el cuarto expulsado revelaba que "sí hubo beso, pero en la mejilla", lo que apoyó su compañero Abraham García. Kiko Jiménez se mantuvo en su postura, provocando de nuevo las carcajadas de Molinero: "Nos ven felices y llevamos mucho tiempo juntos, parece ser que lo que quieren es que rompamos la relación".

La macrovisita de los familiares

'Supervivientes' siempre acostumbra a traer familiares a sus concursantes para recargarles las pilas durante el concurso y 'Supervivientes All Stars' no iba a ser menos, aunque lo hará de una manera especial. El reality de supervivencia de Telecinco todavía no había recibido visitas, pero porque estaban esperando a hacerlo a lo grande, y es que todos los familiares viajarán a la isla a la vez. Kiko Jiménez, Tony Spina, Tania Medina, la mujer de Jorge Pérez, el padre de Logan Sampedro y la madre de Lola Mencía irán juntos a Honduras a ver a los concursantes.