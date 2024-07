Por Beatriz Prieto |

Tras dejar a la audiencia a medias el pasado lunes al dejar sin resolver el duelo en la noria infernal entre Logan Sampedro y Bosco Blach para ocupar el puesto de líder de líderes, 'Supervivientes All Stars' inició su cuarta gala semanal el jueves 11 de julio saldando dicha deuda con su público, al poner a ambos concursantes en la estructura. Un enfrentamiento que, sin embargo, terminó del modo más inesperado y brutal cuando, superados los cinco minutos, la caída de Bosco al mar se veía interrumpida por la propia noria, que lo lanzaba por los aires.

La noria infernal golpea a Bosco en plena caída en 'Supervivientes All Stars'

Ambos concursantes volvían a subirse a la noria tres días después de haber. Su duelo se vio interrumpido por la falta de tiempo, pero adelantaba una prometedora continuación que se cumplió,, durante más de cinco minutos. Superado ese tiempo, los brazos de Bosco se soltaron de forma inesperada de la barra de la noria y el concursante caía al mar.

No obstante, la velocidad de la noria provocó que una de sus barras lo golpeara en las costillas y lo lanzara en dirección contraria, en medio del grito de Laura Madrueño, al cual acompañaron los presentes en plató y el propio Jorge Javier Vázquez. Los quejidos de dolor de Bosco fueron audibles una vez en el agua, mientras algunos de sus compañeros corrían a socorrerlo, al igual que el equipo del programa, antes de que se cortara la emisión. "Tranquilidad, tranquilidad. Está el equipo médico. Uf, no había pasado en ninguna edición", confesaba el presentador en plató. "A esa velocidad es fácil que pase, joder... no puede ser. Se veía venir", protestaba preocupada la tía del concursante, Isabel.

"Me he cambiado de posición y la he liado"

"Isabel, ha sucedido, no se veía venir. Los dos son excelentes concursantes", defendió el catalán, para después recalcar que "es un juego", al igual que el hecho de que estaban atendidos por el equipo médico. Vázquez incluso tomó la mano de la defensora de Bosco para calmarla, que por suerte solo tuvo que esperar unos minutos para ver a su sobrino en pantalla, justo después de que el presentador destensara un poco el ambiente bromeando con la posibilidad de que sustituyera al superviviente en el reality.

Madrueño se encontraba con Logan para entregarle el tridente dorado, momento en el que Bosco se acercó a ellos en medio de los aplausos. El concursante se mostraba dolorido y mareado, dado que "me he pegado un golpe serio en las costillas" y, de hecho, tuvo que sentarse al perder ligeramente el equilibrio, no sin antes asegurar a su familia y seguidores que "todo está bien". "Perdón que haya perdido la prueba. Me he cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido", explicó Bosco, al saber de la preocupación de su tía, momento en el que bromeó con que había intentado "romper la noria esta, pero ha sido imposible".