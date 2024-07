Por Beatriz Prieto |

La quinta gala de 'Supervivientes All Stars' arrancó el jueves 18 de julio en Telecinco con Bosco Blach y Jorge Pérez como últimos nominados de la semana tras la salvación de su compañero Alejandro Nieto en 'Tierra de nadie'. Un duelo entre dos ganadores de sus respectivas ediciones, que se resolvió finalmente con la expulsión de Bosco, en pleno arranque de la recta final de la edición.

Bosco se despide de sus compañeros de 'Supervivientes All Stars'

Tras haberse repartido en un 45% y un 55% en la anterior cita del reality, Jorge Javier Vázquez mostró una mínima variación. Asimismo, los nominados tuvieron ocasión de elegir a dos de sus compañeros como defensores para

"Bosco es la persona más divertida. Siempre hace falta humor y es él quien lo tiene", arrancó la navarra, en referencia a su compañero. Sofía destacó también de Bosco que "ha tenido una superación increíble, cuando hizo esa pedazo de noria no se quejó en ningún momento, siempre es supergeneroso con todo el mundo, tiene iniciativa propia para todo". "Siempre tiene ganas de hacer todo y más y, sobre todo, de seguir quedándose. Así que salvadlo, que se lo merece muchísimo", concluyó la concursante, ante su agradecido compañero.

Mucho que agradecer

Por su parte, Marta señaló de Jorge que "tiene todos los requisitos para ser un buen superviviente". "Para mí 'Supervivientes' no es solo eso, sino también un buen concursante y creo que Jorge o tiene todo", matizó la canaria, para después mencionar algunas de las tareas en las que participaría el cántabro en el día a día. "Es una persona que siempre está dispuesta a absolutamente todo. Y bueno, le cuesta muchísimo mojarse porque no es lo suyo y, aún así, se está mojando, está intentando dar todo lo mejor de él, y con educación y elegancia", remató Marta.

Finalmente, el cántabro se alzó como concursante salvado, lo que dejaba fuera del concurso a Bosco. El expulsado aprovechó para lanzar varios agradecimientos, empezando por los trabajadores del reality, al igual que a Cuarzo y al equipo médico, "que este año por desgracia les he llegado a conocer un poco más". "Nunca me ha faltado de nada, siempre he estado cuidado", destacó el expulsado, agradecido también con los espectadores "que hacéis esto posible". Una despedida que emocionó a sus compañeros, a los que Bosco dedicó sus últimas y cariñosas palabras: "Ha sido un orgullo estar con todos vosotros".