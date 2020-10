La broma de Carmina Barrios a Paco León: "Me bajé el pantalón y le dije que me contara los pelos del coño"

Carmina Barrios, la madre de los actores Paco y María León, saltó a la fama cuando aceptó ejercer como protagonista de la opera prima de su hijo como director "Carmina o revienta". Barrios se ganó la simpatía del público por su espontaneidad frente a las cámaras y su característico sentido del humor, que ha demostrado conservar intacto en una entrevista en 'Mi casa es la tuya'. La sevillana ha aprovechado su charla con Bertín Osborne para contar algunas anécdotas hilarantes que vivió con sus hijos cuando estos eran pequeños.

Carmina Barrios recuerda anécdotas divertidas que vivió con sus hijos cuando estos eran pequeños en 'Mi casa es la tuya'

Barrios ha recordado que sus hijos siempre tenían muchos juguetes y que, además, se los regalaba por duplicado (uno para cada uno) para que no se pelearan ni se aburrieran. Un día, la actriz quiso tomar un café en casa de su vecina, "la tata", sin la compañía de sus hijos para tener "un ratito" para ella. Sus hijos comenzaron desde el primer minuto a tocar a la puerta de la vecina y a reclamar la atención de su madre, que tuvo una idea poco común para darles una lección.

"Me bajé la cremallera del pantalón vaquero y les dije que me contaran los pelos del coño para que no se aburrieran", recordó Barrios sobre aquel momento. Osborne no podía parar de reír ante la ocurrencia de la entrevistada. "¿Qué clase de madre era?", se preguntaba la actriz, que recordó que sus hijos no le volvieron a decir que se aburrían "en una buena temporada". "Se les quedaron los ojos como platos", afirmó Barrios entre risas.

La cabeza de María León acabó en el váter

Carmina Barrios también ha recordado otra anécdota que le sucedió con su hija María León, a la que consideraba como "muy porculona" cuando era pequeña. Un día la estaba peinando para ir al colegio y a María no le convencía ninguno de los looks que le estaba haciendo su madre y no paraba de quejarse. "¡Qué asco de niña!", le dijo Barrios a su hija, que le respondió: "¡Pues no haberme parido!". "Lo mismo que te he parido, ¡te tiro por la váter!", le dijo la madre, que le metió la cabeza en el inodoro y tiró de la cisterna.

La escatológica anécdota de la peluquería

Pero Barrios no solo le contó a Osborne anécdotas relacionadas con sus hijos, sino que también le narró una situación muy embarazosa que vivió ella en la peluquería. Barrios fue a que le pusieran el tinte pero antes había tomado un café y un chocolate, por lo que le dolía la barriga y necesitaba ir al baño. Mientras que el tinte le hacía efecto, aprovechó para ir al servicio, pero al salir no se dio cuenta de que se había manchado. Unos minutos después vio que en varias sillas y en algunos puntos del suelo había manchas marrones. "¿Esto qué es? ¿Tinte?", preguntó Barrios a su amiga, que le contestó: "¡Es mierda!". Osborne y la entrevistada estallaron en carcajadas al recordar esta anécdota.