La bronca de Blas Cantó y Nacho Montes: "Cuídate y fórmate en homofobia, misoginia y patriarcado duro"

Por Redacción |

El primer fin de semana de julio de 2023, Edurne celebró su boda con David de Gea en Menorca, invitando a muchos de sus amigos a la ceremonia. Entre ellos, se encontraba Blas Cantó, quien acudió acompañado de Dangelo, el compositor y novio del cantante. El que fuera representante de España en Eurovisión en 2020 y 2021 se ha visto envuelto en una polémica por un artículo de Nacho Montes donde el periodista y analista de moda criticaba el outfit de Cantó y su pareja.

Posado de Blas Cantó y su novio Dangelo en la boda de Edurne con David de Gea

Dentro de la categoría de errores, Montes escribía lo siguiente sobre Blas Cantó y Dangelo: ". Que para un party fresh estaría muy divertido pero para una boda... Verdad verdadera que su coleguita Dangelo llevaba un traje verde agua, brillante como la capa de un mago infantil, y con los mismos zapatos blancos pero con suelas XL de goma dentada".

Estos comentarios no han pasado desapercibidos para Blas Cantó, quien ha respondido en sus redes sociales dejando un par de cosas claras. "No es mi coleguita. Es un compositor de la hostia y además, mi novio. Este redactor de Divinity huele a rancio que te cagas", denunciaba el de "Voy a quedarme" en su perfil de Twitter. Nacho Montes no se ha quedado callado y ambos se han enzarzado por redes sociales.

"Me sorprende que tengas la piel tan fina con una columna de opinión de moda, no de música. Y no, no soy un redactor de Divinity, aunque sería muy honroso, soy un periodista que ejerce la libertad de expresión desde mucho antes de que tú nacieras. Nada dije para ofenderte tanto", decía Montes.

No es mi coleguita. Es un compositor de la hostia y además, mi novio.



Este redactor de @divinity_es huele a rancio que te cagas. https://t.co/1kIMvwgTO9 — El Príncipe ???? (@BlasCanto) July 3, 2023

"A mi me encantaba y con eso me sobra", decía Blas Cantó sobre su outfit criticado por Nacho Montes. "Pero la columna destila muchas cosas muy oscuras contra las que luchamos hombres y mujeres. ¿Qué es un hombre de verdad? ¿El rosa y las camisitas son para chicas? Y lo de 'su coleguita'", agregaba Cantó, añadiendo también un emoticono de risa.

"Ahora entiendo todo lo que dicen de tu soberbia. Y esta, querido, solo se la pueden permitir las grandísimas estrellas. No te queda nada...", respondía Nacho Montes. La discusión no terminaba aquí y Blas Cantó le atizó de nuevo. "No me ofende una opinión. Vas desencaminado. Lo que sí me sorprende es tu poca capacidad para identificar homofobia, misoginia y tu rigor cero como 'periodista'. Me apunto lo de la corbata, a ver si así soy un caballero de verdad verdadera algún día", soltaba el artista.

Muy encendidos

"Hombre a mí, que soy un gay libre y sin tapujos y lucho desde hace 53 años por mil cosas para que vosotros hoy podáis ser lo que queráis sin odios y en libertad, me digas que no identifico la homofobia es como para descojonarse. Igual confundes eso con criticar las horteradas", replicaba Nacho Montes. "No voy a seguir porque veo que te quedaste en 1993 y no das para más. Gracias por luchar por mis derechos. Bonito estás tú para hablar de horteradas. No te hago un clipping por respeto. Cuídate y fórmate en homofobia, misoginia y patriarcado duro", intentaba zanjar Blas Cantó.

Finalmente, el cantante terminó la discusión con un último escrito que decía lo siguiente: "Es lamentable que haya gente incapaz de reconocer sus errores y lo único que hagan es intentar atacar con bobadas como prestigio, edad... Defiéndete con argumentos. No me importa tu currículum, amorch. ¿Te hablo yo de mis 23 años de carrera para defender mis argumentos?".