Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 18 de noviembre, en el que era su segundo salto al prime time por el fútbol, 'La revuelta' recibió por primera vez la visita de Carmen Machi, con motivo del reciente estreno de 'Celeste'. Una situación muy llamativa a ojos de David Broncano, puesto que la actriz nunca había pasado siquiera por 'La resistencia' en sus seis años de recorrido, razón por la que el presentador no dudó en preguntar a su invitada al respecto.

Carmen Machi y David Broncano en 'La revuelta'

, apuntó el presentador al dar paso a una invitada que, ante el entusiasta recibimiento del público, preguntó "cómo no he venido antes". "Dímelo tú. No querrías venir, Carmen", indagó Broncano, quien dejó caer que. "Me gusta que seas sincera. Y tú misma has dicho: 'Ni de coña'", alabó Broncano, con humor. "No, porque vienes aquí y hay que estar a tu altura tuya y eso no es fácil, que parece que no haces nada, pero eres muy listo", reconoció Machi.

El presentador defendió que "yo vengo aquí por la broma, para que lo paséis bien", momento en el que la actriz compartió la razón por la que se había animado a acudir a su programa: "Yo hoy he venido porque mi padre es muy fan del programa, con sus 92 años". "Yo te iba a afear un poco que no hayas venido en ocho años al programa, pero que le hayas dado el giro de venir porque lo ve tu padre es bonito", elogió Broncano, antes de preguntar sin rodeos a Machi "qué temías que pasase aquí" al negarse a acudir al programa. "No temía nada. Es un curro, vienes aquí pero tienes que estar así de pie, como quieto. Si te mueves mucho, no funciona, tienes que estar como atontado", aseguró la actriz.

"No vengo, pero lo veo"

"Pero si aquí se valora el dinamismo, el jaleo. ¿Quieres hacer cosas dinámicas, unas flexiones?", bromeó Broncano. "Estoy bien. No, si me alegro muchísimo de haber venido. Tengo que decirte que no vengo, pero lo veo", reconoció entonces Machi. Unas palabras familiares para el jienense, puesto que "hay mucha gente que me lo dice, pero cuando les digo que vengan me dicen: 'Ni de coña'". "Es que es normal, porque nosotros se supone que venimos aquí a promocionar algo, pero lo último que haces es promocionar", lanzó la invitada.

VIVA PAPA MACHI. 92 años tiene el tío y se casca a diario este programa. #LaRevuelta pic.twitter.com/o7T9LOaWHu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2024

Además, la mención de Javier Cámara por parte de Machi, al recordar el rodaje del parto de una vaca, animó a Broncano a preguntar por qué el actor "tampoco ha venido nunca". "Creo que le pasa lo que a mí. No nos pasa nada realmente, pero también era porque total, cuando estabais en Movistar no teníais audiencia. Ahora sí. Es que no es lo mismo", contestó Machi, sin rodeos, para después animar al presentador a que le preguntara a Cámara al respecto "cuando venga". "¿Pero tú te sientes mal por eso?", preguntó la actriz. "No, hombre, al revés. Tengo más curiosidad, porque a veces me entero de salseíllos que me hacen gracia", admitió el jienense.