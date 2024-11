Por Pablo Fernández Pérez |

'La revuelta' es un programa en el que, muchas veces, surgen anécdotas graciosas por parte de algún miembro del público presente, en el Teatro Príncipe. Al ser un formato con un humor muy particular, muchos de los que van también pueden ser bastante particulares. Este es uno de esos casos en los que un espectador del público ha dado una de las situaciones más anecdóticas de lo que lleva en emisión el programa.

Juan en 'El cazador'

En la entrega del pasado 13 de noviembre,, introducía Sergio Bezos, el encargado de que ese espectador estuviera ahí sentado. "Él tiene una propuesta,", continuaba el cómico, a lo que Juan añadió que

En ese momento, David Broncano quiso ver si el chico era apto para acudir al concurso de TVE, así que le hizo una serie de preguntas tales como "¿capital de Azerbaiyán?" o "¿qué es un polímero?". Juan contestó bien a la primera y a la segunda no, pero, aun así, el presentador quiso que este lanzara un mensaje a 'El cazador' para ver si aceptaban su candidatura: "Hola, muy buenas noches a los responsables de 'El cazador', ese humilde programa que veo todas las tardes (...) Me he presentado al casting. No sé si me llamaréis en algún momento, pero espero que lo hagáis porque, como ya os dije, me gustaría muchísimo estar en ese concurso (...) Y, el río más largo de Tailandia es el Ah".

Cazado

El perfil oficial de 'La revuelta' publicó este extracto del programa en X e, incluso, Rodrigo Vázquez contestó al tweet: "Llamando al equipo de casting... Como test, si sabe cuál es la comunidad con más kilómetros de costa, tiene mi pase de oro". Sin embargo, lo que más sorprendería es que muchos usuarios aseguraron que Juan ya había estado en 'El cazador' en 2020, y hasta publicaron un fragmento de ello. Y ya no solo eso, sino que también había participado en 'First Dates'.

"Pero este chaval jajaja pero qué cabrón", respondía 'La revuelta' en X. Juan, por su parte, salía en defensa propia: "¡Doy la cara! Como salí en 2020, me dijeron que podía volver y me apunté otra vez, ¡y estoy esperando!". Esta aclaración arrojó un poco de luz a una situación que, a todas luces, es una demostración de que la gente que asiste de público a este programa de La 1 puede ser particular.