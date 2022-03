'Mi casa es la tuya' regresó con una nueva entrega en la que Bertín Osborne recibía a una figura televisiva de lo más popular: David Broncano. El presentador de 'La resistencia' acudió como invitado, donde estuvo repasando su vida, así como los proyectos en los que se encuentra inmerso. De este modo, los espectadores pudieron conocerle en una nueva faceta que no habíamos conocido hasta ahora, ya que él suele ser el entrevistador.

David Broncano, invitado en 'Mi casa es la tuya'

No obstante, Broncano no se ha podido librar de la famosa cuestión que él hace en su programa a todos los invitados que le visitan, que consiste en saber cuánto dinero tiene. Cuando Osborne la lanzó, el comediante expuso su planteamiento: "No le dedico mucho tiempo a 'La resistencia', pero también hago radio y ahora me estoy dedicando a producir", lo evidencia que el programa de Movistar+ no es la única vía por la que hace dinero.

"Gano dinero como presentador, gano mucho dinero, jamás pensé que iba a ganar eso, lo gano holgadamente. Tengo mucha suerte", manifestó Broncano. "Lo gano haciendo bromas y haciendo chistes. Es noble, el dinero lo gano haciendo el bien", aseguró, mientras afirmaba que destinaba parte de ese sueldo a la gente de su entorno que le interesaba. Sin embargo, el humorista parece no recibir todavía muchos beneficios de la productora: "Como productor, no ha engordado mucho la cuenta. Estamos empezando".

Toda una vida dedicada a la comedia

El presentador se encuentra recogiendo los frutos de una larga trayectoria en televisión. Broncano comenzó en Paramount Comedy haciendo monólogos en el año 2007, cuando le ofrecieron emitir una de sus actuaciones. El humorista se ganó un nombre en el mundo de la comedia, llegando así hasta nuestros días, donde se ha convertido en una de las figuras más reconocidas y aclamadas de la televisión.