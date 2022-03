La entrega de 'Mi casa es la tuya' emitida el sábado 19 de marzo concluyó anunciando al próximo invitado de Bertín Osborne, David Broncano. Una revelación que causó mucho revuelo entre los seguidores del presentador de 'La resistencia', quien de hecho habló de la experiencia en el formato de Movistar+ y desveló la condición que había puesto para acceder al encuentro con Osborne, en la entrega del lunes 21 de marzo.

David Broncano habla en 'La resistencia', con Candela Peña, de su paso por 'Mi casa es la tuya'

En el comienzo del programa, durante una conversación con Candela Peña, la actriz y colaboradora quiso confirmar de primera mano si era cierto que el presentador del espacio de Telecinco le había regalado finalmente un caballo. "Este fin de semana pasado fui a la finca de Bertín", desveló Broncano, tras asegurar que era cierto que el cantante le había regalado una yegua, a la que el presentador calificó de "preciosa" e incluso admitió que "ya la quiero muchísimo". Broncano explicó que se trataba de una potrilla de dos años, que sería trasladada "dentro de poco a un sitio de hípica por ahí en el norte de Madrid, cerca de aquí".

"Tiene que estar cerca para poder venir un día al teatro con ella", aseguró incluso el presentador, ante su perpleja compañera, a la que se negó a desvelarle el nombre, puesto que saldría a la luz en la emisión del programa. "Me gusta crear emoción. Se me ocurrió allí, pero está bastante guapo el nombre", adelantó Broncano. "Cuidado el programa y la juntiña que te han hecho allí de gente", observó Peña, sobre los invitados con los que contó el programa para el encuentro entre Broncano y Osborne, que resultaron ser Boris Izaguirre, Pocholo y El Sevilla.

"Echamos unos buenos ratos"

"Normalmente, en el programa de Bertín llevan amigos y familia del invitado, pero yo dije que eso no lo quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí", confesó el presentador de 'La resistencia', tras lo cual desveló que había sido el propio Osborne quien había escogido a sus acompañante entre sus amistades. "Vaya mezcla, niño. Echamos unos buenos ratos", reconoció Broncano, quien dio por zanjado el asunto asegurando que "me lo pasé muy bien en la finca con Bertín, me trató muy bien".