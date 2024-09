Broncano: "Decir que Pedro Sánchez me ha puesto aquí como si fuese su sobrino es ridículo, ofensivo y mentira"

Por Sergio Navarro |

El fichaje del equipo de 'La resistencia' por parte de TVE ha sido uno de los más polémicos y comentados de los últimos años. La estrategia del ente público por fortalecer el access prime time y que sirva de arrastre para el plato fuerte en horario de máxima audiencia ha sido criticado hasta en el congreso, llegando a ser acusado de propaganda política, como si se tratase de un capricho de Pedro Sánchez.

El presupuesto del formato y el contrato para dos años también fue muy sonado, y para hablar de todo ello a las puertas de su estreno, hemos entrevistado a David Broncano . ' La revuelta ' llega la noche del lunes 9 de septiembre para intentar hacer frente a una feroz competencia.

Con la polémica que se ha formado al relacionarse tu fichaje con una decisión directa desde Moncloa, ¿no has llegado a hablar con Pedro Sánchez?

No. Sí que se ha relacionado y es una barbaridad. En muchos sitios se ha dado por hecho que Pedro Sánchez ha dicho que yo haga el programa ahí y es falso completamente. Yo llevo años trabajando en esto y llevo recibiendo ofertas de cadena de televisión mucho tiempo, porque yo creo que el programa que hago está guay y lo hacemos bastante bien. Yo he hablado con Televisión Española hace años para otras cosas y con otras cadenas. Volvimos a tener ofertas de varios sitios y esta es la que más nos convencía. Simplificarlo y decir que Pedro Sánchez me ha puesto ahí como si yo fuese su sobrino y trabajase en una radio del pueblo es ridículo, es ofensivo y, a parte, es mentira. Lo que pasa es que entiendo que eso tiene una utilización política y mediática brutal y que pone una sombra sobre nuestras intenciones y sobre el tipo de programa que vamos a hacer que me parece fea y muy retorcida. La gente piensa que vamos a hacer propaganda política o que yo estoy ahí porque me lo ha dicho Pedro Sánchez, ni me conocen, ni han visto el programa nunca, ni tienen ni idea de lo que es esto. Solo tienen que ver el programa el lunes y comprobar si hacemos propaganda.

¿Habéis intentado que vaya al programa alguna vez?

No, no le hemos invitado. Nosotros antes cuando estábamos en Movistar no entrevistábamos a políticos. Ahora no lo sé, si empezásemos a entrevistarles pues estaría invitado como estarían invitados todos. De primeras la verdad es que no creo que venga.

La gente que dice que estoy utilizando dinero de la Guardia Civil o de enfermos del ELA son terribles profesionales y personas

¿Cómo has vivido a nivel personal todo lo que se ha ido publicando sobre la polémica con tu fichaje?

A nivel personal lo he llevado bien, porque tengo la suerte de que lo suelo llevar todo bien y soy tranquilo. Pero esto te puede reventar, han sacado mi foto en el Congreso diciendo que se ha utilizado un dinero en mi fichaje que se podría haber utilizado para comprar materiales para la Guardia Civil u hospitales y cosas para enfermos, eso es una barbaridad. Esto te puede reventar vivo, que te pongan en el foco mediático tan brutalmente con una cosa falsa que ellos saben que es mentira y que no funciona así. El presupuesto de TVE es para un programa, es un presupuesto estándar y la gente que ha propagado estas cosas sabe que es así, no se coge dinero de otros ministerios. Si tú contratas un programa nuevo no coges el presupuesto del Ministerio de Defensa, ni del de Sanidad. TVE tiene un presupuesto que podría dedicar a una serie u otro programa. Dentro de su porcentaje de su presupuesto lo usan como quieran, no se quita dinero de otras cosas, no funciona así el Estado. La gente que dice que estoy utilizando dinero de la Guardia Civil o de enfermos del ELA son terribles profesionales y personas, porque es literalmente mentira y poner ese peso sobre nosotros es una utilización tan loca, cruel y falsa que es vergonzoso.

¿Vais a tener miedo ahora a hacer ciertos tipos de bromas por lo que se pueda generar?

No, nosotros adaptaremos el programa, que va a ser bastante parecido a lo que era 'La resistencia'. Se tiene que adaptar un poco a la hora y a la cadena nueva, pero va a ser parecido a lo que hacíamos poniendo límites a algunas cosas como siempre los hemos puesto, tampoco estamos locos. Creo que se puede seguir haciendo un programa bastante en la línea de lo que era 'La resistencia', aunque sea en la televisión pública.

¿Te ha puesto algún límite TVE?

No. Lo único que el primer cuarto de hora del programa, hasta diez, es todavía horario semiprotegido y no podemos decir la palabra "polla".

¿Haréis la pregunta del sexo?

Sí, supongo que sí.

¿Seguiréis tratando temas como las drogas con humor?

Sí, tampoco es que tuviésemos una tertulia de qué droga es la mejor. Supongo que sobre todo en la primera parte del programa de horario protegido tendremos más cautela con temas como esto, porque en teoría puede haber niños que lo estén viendo sin el criterio para entender que estamos bromeando y que no estamos diciéndolo literalmente. Lo haremos porque legalmente hay que hacerlo y es una responsabilidad razonable. En el resto, creo que podremos seguir haciendo bromas con esto y la gente lo entiende como tal.

¿Es cierta la condición del blindaje del programa durante el primer año y medio? ¿La pusisteis vosotros?

Sí, nosotros teníamos contratos multianuales en Movistar y las propuestas que teníamos iban en esa línea. Una condición que teníamos para cambiar de cadena era mantener un contrato de ese tipo, porque a mí me parecería feo con la gente del equipo y con los trabajadores y trabajadoras que están ahí ir a otra cadena con otras condiciones laborales peores. Por tener el programa en otra cadena no íbamos a dejar al equipo con una mayor incertidumbre. Creo que cualquiera lo tiene que entender, yo como jefe de la productora y compañero que trabaja ahí tenemos que intentar mantener las condiciones que teníamos para todos. Llevamos trabajando juntos mucho tiempo, son una gente excelente, unos trabajadores brutales y necesitábamos mantener las condiciones que teníamos.

La industria televisiva no tiene una normativa que esté sujeta a que no se puedan hacer contratos de un año

Es curioso porque no es algo que suela hacer la industria televisiva...

La industria televisiva no tiene una normativa que esté sujeta a que no se puedan hacer contratos de un año, no se suelen, pero ahora sí. Yo no he obligado a nadie, a mí se me ha hecho una oferta como a cualquier trabajador y si mantenían las condiciones que teníamos y las mejoraban perfecto, si no me quedo como estoy. Yo no soy muy ambicioso con mi trabajo, yo no quiero tener una audiencia gigante y ser todavía más conocido en TVE. Yo quiero hacer un programa de comedia como el que hacíamos que lo pueda ver más gente que funcione bien y si encima es gratis mejor, pero no voy buscando eso a cualquier coste. No haría eso a costa de que 95 trabajadores tengan un contrato más reducido con riesgo a quedarse sin trabajo. Si me proponéis irme a otra cadena me puede interesar, pero manteniendo lo que teníamos. Lo dijimos en más sitios, si no lo hubiesen aceptado nos habríamos quedado en Movistar. Yo no tenía ninguna necesidad, si en Movistar ya lo veía mucha gente.

No tengo un objetivo concreto con las audiencias, pero me gustaría y estaría bien arañarle una décima a 'El hormiguero'

¿Qué objetivo te pones en cuanto a audiencias?

No tengo un objetivo concreto, me gustaría y estaría bien arañarle una décima a 'El hormiguero', al resto de programas también evidentemente, pero está claro que ellos son los líderes ahí.

¿Qué cifra de audiencias daríais por buena?

Me gustaría estar alrededor de lo que se hace a esa hora en TVE o de la media de la cadena. Ahora mismo me creería cualquier cosa, ni siquiera sé lo que está haciendo TVE a esa hora ahora mismo.

¿Estás preparado para que al día siguiente de cada programa haya titulares remarcando esas audiencias?

Claro, al día siguiente como no hagamos un 25% dirán "tremendo fracaso Broncano", pero me da igual.

Evidentemente, no me gustaría que fuese un desastre e hiciésemos un 3%

A la hora de negociar y firmar el contrato hablaríais de mínimos y máximos.

Si se habrá filtrado todo ya. En la primera temporada no se puede mover y en la segunda temporada podrían cambiarlo de hora si hacemos menos de un 7% o algo así. Cualquier cosa puede pasar, estoy convencido sin falsa modestia de que el programa está súper bien y que es un programa de calidad. Llevamos 2.000 programas y a la gente evidentemente le gusta, quiero pensar que eso se traslada en algún momento a la audiencia, aunque supongo que no siempre pasa. Quiero pensar que empecemos como empecemos poco a poco si el programa está bien, que a la gente le va a gustar de eso estoy convencido, irá aumentando. Evidentemente no me gustaría que fuese un desastre e hiciésemos un 3%. Es muy difícil, 'El hormiguero' es un hábito, no es un programa, es una rutina.

¿Crees que superaréis los datos de Telecinco, con 'Babylon Show'?

Igual algo así, no lo sé. Si hacemos más guay. Obviamente si en vez de hacer un 8% hacemos un 6% pues no estará de puta madre, pero podría pasar. Si hacemos un 15% me lo puedo creer y si hacemos un 6% también, no lo sé.

Algunos rostros que han pasado por Movistar han explicado que ha habido una progresión de los límites del humor en la cadena, ¿ha sido este uno de los motivos del cambio de cadena?

No ha sido uno de los motivos. Lo que han dicho Quequé o Bob Pop no dudo que ellos lo hayan vivido así, estoy seguro que lo que han dicho al respecto es porque ha pasado así. Nosotros hemos tenido suerte con eso, por supuesto alguna pega nos han puesto en estos años como en todas las cadenas. Yo he trabajado en muchos sitios y siempre ponen mil pegas. No es exactamente una censura, solo te dicen lo que les gusta y lo que no, aunque a mí en general no me gusta cuando pasa. Nosotros hemos tenido bastantes peleas en algunos momentos, pero han sido bastante respetuosos. Hemos hecho bastante lo que hemos querido.

Vamos, que podríais haber seguido en Movistar esta temporada

Podríamos haber seguido, claro.

Antes vuestra productora hacía el programa de manera individual y ahora colaboráis con TVE, ¿cómo va a ser ese cambio?

Eso es parecido a como era antes. Nosotros con quien lo coproducimos realmente es con El Terrat y eso sigue pasando. Con TVE, efectivamente al ser la cadena se hace con ellos, pero eso también pasaba con Movistar antes. La cadena aunque no lo produzca tal cual hay que colaborar con ella, eso sigue siendo parecido. No te sé decir cómo ha sido la experiencia porque me incorporé hace nada.

El programa va a seguir siendo grabado, peor es fresco y dinámico igualmente porque es un falso directo real

¿El programa seguirá siendo siempre grabado o pasaréis al directo en algún momento?

En principio va a ser siempre grabado, porque es más sencillo grabarlo un poco antes y también para los invitados y todo es mejor grabarlo por la tarde a que nos esté viendo el público a las once de la noche. Yo creo que el programa es fresco y dinámico igualmente porque es un falso directo real, en cuanto a que se graba del tirón y no se para nunca. Creo que en siete años que llevamos creo que nunca se ha cortado, ni retomado, ni regrabado algo nunca, cero veces en 1.100 programas. La frescura la tiene, pero es más sencillo para los invitados y para el público.