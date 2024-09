David Broncano critica la "utilización política" de su salto a RTVE y presenta el logo de 'La revuelta'

Por Almudena M. Lizana |

El miércoles 4 de septiembre de 2024, Radiotelevisión Española presentaba dentro del marco del FesTVal el estreno de 'La revuelta' en rueda de prensa en la que estaba presente FormulaTV. Con María Eizaguirre como conductora de la misma, David Broncano, Grison, Ricardo Castella, Agustín Alonso, director de contenidos del programa en RTVE, y Lydia Cerrudo, productora ejecutiva de El Terrat, han dado las claves del formato que se estrena el lunes 9 de septiembre de 2024 en La 1.

Ricardo Castella, David Broncano y Grison en el FesTVal

"Tengo muchas ganas de que se estrene porque va a ser la primera vez que mucha gente vea 'La resistencia', bueno, 'La revuelta' ahora. Gente ha visto un poco, pero cuando lo vean completo, verán que es muy de TVE", empezaba diciendo Agustín Alonso. ", segundo porque hay muchos invitados que no estarían en un otro lugar siendo servicio público, y tercero, por la participación, que es toda esa interacción con el público que hay en el programa, y eso lo hace muy diverso", añadía.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE ha aprovechado para hacerle una de las míticas preguntas de 'La resistencia' a Broncano. "Tengo mucho dinero, yo ya estaba forrado de antes, llevo mucho tiempo presentando programas y eso se paga bien. El presupuesto del programa por desgracia no es para mí solo", decía el presentador, antes de que Eizaguirre le preguntase por sus relaciones sexuales en el último mes.

Era entonces cuando Broncano arrancaba a responder a la gran polémica que se formó con su salto a La 1. "En cuanto a la polémica, soy muy tranquilo y pragmático, no me llevo disgustos con estas cosas. Con todo lo que ha pasado estos meses ha habido más estupefacción por el nivel de retorcimiento de la historia y el nivel de utilización mediática y política que se ha hecho de una cosa que es un programa de televisión que cambia de cadena", empezaba diciendo David Broncano.

"Se ha utilizado y se ha retorcido muy fuertemente y se ha convertido en un asunto de Estado creo que injustamente. Se han dicho una cantidad de barbaridades y de datos falsos buscando intereses personales, mediáticos o partidistas y eso gracia no me ha hecho, claro", señalaba el presentador, ya más serie y sin el tono de comedia que le caracteriza.

David Broncano en la presentación de 'La revuelta'

Respecto a la competencia que va a haber en la franja del access prime time, Broncano asegura no haber hablado ni con Pablo Motos, ni con Carlos Latre. "La franja es concurrida por gente más potente. No he hablado con Pablo Motos, es que van a ganar ellos. ¿Qué suerte le voy a desear a ese hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Un 35%?", ironizaba el presentador.

Más tarde, Agustín Alonso retomaba el tema de la competencia para añadir lo siguiente: "No venimos a competir, creemos que RTVE tiene que aportar variedad y diversidad. 'El hormiguero' es un programa clásico, pero venimos a ofrecer algo diferente", apuntillaba el directivo.

Logo, plató e invitados

En cuanto a las diferencias y similitudes de 'La resistencia' y 'La revuelta', el conductor indica que el nuevo formato se mantiene bastante parecido al primero. "Es un programa de comedia muy guay. Por tanto, se mantiene el espíritu, cambia alguna cosas por el cambio de formato, pero nuestra idea es que se parezca lo más posible. Nos gusta explicitar lo que pasa por detrás", comentaba.

"Se ha dicho mucho que venimos a aprovecharnos de lo público. Y al contrario, venimos a trabajar aquí y mi intención es aportar algo a lo público", señalaba Broncano. Poco después, Grison y Castella confirmaban la lista de colaboradores que van a seguir en La 1 y que ya se había publicado recientemente.

Logotipo e isologo de 'La revuelta'

"El plató, el teatro se mantiene el mismo, el decorado en sí ha cambiado, no muchísimo, pero ha cambiado. Parece un ministerio que han entrado unos grafiteros", bromeaban los colaboradores de Broncano. "Desde pequeño mi padre me decía que iba a vivir de una paga del Estado y aquí estamos", soltaba Grison, entre risas. Para terminar, RTVE enseñaba el logo de 'La revuelta' por primera vez en dos de sus versiones, mostrando el logotipo y el isologo. Además, TVE también ha indicado que el espacio arrancará a las 21:45h y durará aproximadamente una hora. Para terminar, María Eizaguirre le preguntaba si pensaba entrevistar a Pedro Sánchez, a lo que Broncano contestaba que no lo sabía. " No lo sé, me gustaría entrevistar a Mariano Rajoy, es gracioso además sin quererlo", indicaba el presentador.