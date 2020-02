Bruno ('OT 2020'): "Aunque mi preferencia sexual sea heterosexual, con esos dos bailarines podría probar"

Desde las 12 del mediodía del sábado 1 de febrero, los concursantes de 'OT 2020' han estado ensayando con el cuerpo de baile sus actuaciones para la Gala 3. La última pareja que ha marcado todos los pasos ha sido la formada por Bruno y Anne con el tema "Podría ser peor" y, después de que ensayase Flavio, todos se han ido a comer. Recién fijados los pasos y como no podía ser de otra manera, uno de los temas tratados en el comedor han sido los ensayos. Concretamente, los bailarines.

Bruno ('OT 2020') en los ensayos y comiendo

Al escuchar que algunos estaban hablando de ellos, Bruno ha intervenido para decir: "Y son más guapos que nosotros", algo que Maialen también afirmaba: "Son todas muy guapas y muy guapos". Además, ella contó que tiene un momento en su número que le incomoda porque se tiene que tirar encima de uno de los bailarines y hace fuerza con los pies para no dejar todo su peso sobre el otro.

A colación, Bruno le ha hecho una confesión a su compañera mientras comían: "Yo me tiro encima de dos. Y aunque mi preferencia sexual sea heterosexual, con esos dos muchachos creo que podría probar la homosexualidad. No me importaría". Tras soltar una carcajada, Maialen ha vuelto a repetir sus palabras de antes: "Es que son todos guapísimos y guapísimas". En ese momento, Samantha se ha metido en la conversación para resaltar que también tienen "cuerpazos" y Bruno ha añadido que "están muy bien hechos. Ahí había amor cuando los hicieron".

El día que salió de fiesta con Ángel Martín

Durante la comida también han hablado de 'Sé lo que hicisteis...' y Bruno ha querido contar una anécdota relacionada con uno de los que hicieron posible el programa. "Yo me fui de fiesta con Ángel Martín y acabamos en La Chocita del Loro". Maialen, que había quedado fascinada, quiso saber más, por lo que su compañero explicó que "estaba saliendo con una muchacha y hacían una obra de teatro juntos que se llamaba "El despipote". Además, ha definido al que fue el presentador del programa de laSexta como alguien "hiper mega majo. De hecho es hasta cortadete, pero en plan guay. Tipo Gèrard".