La novia de Bruno critica la "encerrona" de 'OT 2020': "El vídeo no estaba programado para esa noche"

'OT 2020' es, definitivamente, la edición de los salseos. Primero surgió un idilio entre Flavio y Samantha, pero el murciano decidió poner tierra de por medio porque "otras personas" dentro de la Academia le hacían "tilín". Ahora, los fans del programa apuntan en otra dirección: ¿hay algo entre Brunoy Maialen?

La relación entre Claudia y Bruno se fraguó en los castings de 'OT 2020'

La historia se destapó el pasado lunes 27 de enero, cuando algunos tuiteros descifraron un ardiente intercambio de notas entre la navarra y el madrileño que acababa tal que así: "Me va a costar... el que no te intente follar esta noche". Una revelación que generó aun más debate dado que la noche anterior, en 'El chat', Bruno había recibido un mensaje de su novia, Claudia. "Que jamás se te olvide la gente que estamos fuera para ti", decía la joven a quien, como el propio Bruno confesó, conoció durante los castings. "Es mi chica. Yo no quería que se supiera del todo", explicaba ante las preguntas de Ricky Merino.

El caso es que con el "shippeo" entre Maialen y Bruno en lo más alto, la "chica" de Bruno ha querido explicar a través de un stories de Instagram cómo se siente. Para empezar, ha criticado que la gente juzgue sin conocimiento: "Juzgar sin saber cómo de hablada tenía mi relación, la cual solo nosotros dos sabemos la realidad". Además, ha lanzado un dardo directo a la dirección del programa: "La encerrona me la hicieron a mí, ya que ese vídeo no estaba programado para que se retransmitiese esa noche, juzgad vosotros por qué hicieron eso".

"Lo veo todo por mí misma"

Claudia también tenía un mensaje reservado para aquellos que no dejan de enviarle capturas de la famosa nota, así como imágenes de Bruno y Maialen juntos, y muy unidos, dentro de la Academia: "A la gente que me escribe para hacer daño, tengo redes sociales y ya lo veo todo por mí misma". Y añadió: "Solo os pido que empaticéis un poco, porque hay cosas que son fáciles de juzgar sin tener en cuenta la repercusión psicológica que pueda tener en cada persona".