La docuserie de Rocío Carrasco y sus declaraciones siguen trayendo cola en el Universo Mediaset. De hecho, las acusaciones de "negacionismo" y un debate que no debería existir respecto a la violencia vicaria siguen siendo el argumento clave para comenzar un enfrentamiento. Kiko Matamoros y Belén Rodríguez alzaron el tono de voz para protagonizar una sonada bronca.

Kiko Matamoros y Belén Rodríguez, en 'Deluxe'

Pese a estar hablando del fichaje de Bigote Arrocet por 'Secret Story', salió de nuevo a relucir la polémica más sonada de la historia reciente del mundo del corazón. Tras unos comentarios, Belén Rodríguez atizó a Matamoros: "No te has hablado durante años con tus hijos [...] Tú, desde tu libertad, pides que te entiendan y te respete, pero solo a ti. Rocío Carrasco no tiene libertad para hacer su vida", sentenció.

"En estos casos, hay que predicar con el ejemplo. Cuando tú tengas una vida ejemplar, puedes aconsejar y condenar a los demás", aseveró mientras elevaba el tono de voz. El colaborador, por su parte, habló de "manipulación", pero el momento más bronco estaba todavía por llegar. La "experta en realities" de la cadena volvió a poner el grito en el cielo: "¡Que tú no te hablas con tu hija porque habéis un lío de peluquería y Rocío Carrasco no se habla con su hija porque le ha dado una paliza que la llevó al hospital!", aseveró.

¿Hubo paz?

Lo cierto es que la dirección solicitó que se apaciguara la situación de plató, pero los ataques seguían enquistados en los colaboradores del 'Deluxe'. Hubo otro instante a lo largo de esta discusión en la que Kiko Matomoros lanzó una pregunta a su compañera de trabajo: "¿Me estás llamando negacionista?", cuestionó. No obstante, lejos de dudar, Belén Rodríguez se apresuró a darle la respuesta: "Sí, con todas las letras", reiteró. Segundos después, Jorge Javier Vázquez pidió que el debate terminase.