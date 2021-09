El día 3 de septiembre fue la fecha escogida por Jorge Javier Vázquez para poner fin a sus vacaciones y sentarse en 'Viernes deluxe'. El presentador ha querido hacer un balance sobre el tenso ambiente de trabajo que hay en 'Sálvame' tras la emisión de la docuserie donde Rocío Carrasco es protagonista y ha querido hablar con Kiko Matamoros sobre la posibilidad de que abandone el espacio vespertino.

Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros

"Todos hemos pasado momentos complicados en el programa y hemos despotricado contra todo. Creo que es algo que se nos escapa, pero estoy seguro que es reconducible", y añadía: "Para empezar, para mí sería una tragedia que Kiko Matamoros dejase el programa". Además, el habitual de Telecinco le ha recriminado la actitud que está mostrando con la productora y con Carlota Corredera: "Estás como un niño chico con pataleta".

"No me gusta que me cosan una "N" de negacionista a la espalda como le cosían a los judíos y eso ha hecho ella conmigo", llegó a comentar Kiko. Aunque Matamoros y Carlota Corredera no están atravesando por su mejor momento, el tertuliano ha reconocido que le gustaría llamarla pero piensa que "no es el momento".

Cara a cara en plató

Durante la entrevista, el catalán sacó la cara por Corredera y ha reprendido al exmarido de Makoke por un comentario que hizo sobre la audiencia del espacio de La fábrica de la tele. " ¿Tú has dicho que hay gente que ha dejado de ver el programa por ella?". "No por ella exactamente, pero sí por el sesgo que estaba tomando el programa", zanjaba en directo. "Tú dices eso de mí y no te queda país para huir", le respondió el presentador. ¿Asistiremos a una reconciliación entre colaborador y presentadora?