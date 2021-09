¿Son ciertas las acusaciones a Kiko Matamoros por intentar buscar su despido de 'Sálvame?

Kiko Matamoros no está viviendo su mejor momento en 'Sálvame'. El colaborador se encuentra en el ojo del huracán a consecuencia de los ataques que lanzó haca la productora del programa, La fábrica de la tele, y una de sus presentadoras, Carlota Corredera. Además, tras su vuelta de vacaciones, confirmó que no regresaría a 'Viernes deluxe', tras pedir una revisión de su sueldo y ser denegada por los directivos del programa.

Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha decidido pronunciarse sobre este conflicto a través de una entrevista antes de volver de vacaciones y ha admitido que cree que Matamoros está buscando su despido del programa. "La libertad de opinión está para ejercerla", comentó el tertuliano. Además, vio conveniente contestar a Belén Esteban, que calificó de "injusta" la actitud de Kiko con la productora.

"Nada más lejos de mi intención. A la productora le estoy tremendamente agradecido porque me ha dado doce años de trabajo", contestaba a sus compañeros de programa. "Yo hablo porque tengo necesidad, pero si no me quieren entender no es mi problema", zanjó. Sin duda, su posible salida del espacio de Telecinco no ha sorprendido a sus compañeros de trabajo, ya que el exmarido de Makoke ha querido irse en innumerables ocasiones.

En pie de guerra con Carlota Corredera

A raíz de la polémica del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Carlota Corredera y Kiko Matamoros están en pie de guerra. La presentadora se sintió decepcionada tras ver las declaraciones de su compañero de plató: "No me quiero calentar más. Cuando tú has hablado yo lo he entendido perfectamente, pero no sé porqué me atizas a mí", reconoció en pleno directo. ¿Firmarán la paz?