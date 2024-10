El director de una cadena mexicana despide en directo a uno de sus presentadores: "Este es tu último día"

Por Alejandro Burrueco Marín |

La televisión del otro lado del charco ha vivido un momento surrealista cuando durante el programa 'Ciudadano 2.0' de la cadena mexicana Canal 66 han despedido a su presentador en directo. El conductor Gustavo Macalpin se quedó en shock ante la noticia, que se la comunicó el propio dueño del canal de la Baja California de México, Luis Arnoldo Cabada.

", inició Cabada suavizando el mal trago. El presentador creía que era un homenaje hasta que llegó el momento de la noticia: "".

La situación no impidió que Macalpin mantuviese la compostura cerrando el programa con normalidad: "Una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de, si no me equivoco, seis años y medio". Tras lo ocurrido, el presentador se ha pronunciado en sus redes sociales: "Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo Macalpin, o séase yo, fue tendencia luego de ser despedido de su programa de crítica política 'Ciudadano 2.0' completamente en vivo por el dueño de la televisora".

La versión del presentador

Macalpin afirma estar muy orgulloso de haber estado al frente "del programa más exitoso de ese canal". Además, ha asegurado desconocer por qué el directivo hizo "esa grosería": "Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California". "No fue porque yo hiciera un mal trabajo, porque si por algo me he caracterizado todo este tiempo es por ser el más dedicado y el más disciplinado", ha sacado pecho Macalpin.