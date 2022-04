La pesadilla que Ana Morgade estuvo viviendo desde septiembre de 2019 podría haber llegado a su fin tras vencer la batalla legal que emprendió contra el pacense que se obsesionó con ella. El hombre que ha estado acosándola y amenazándola durante casi tres años ha sido finalmente condenado. El acoso llegó a tal nivel que la humorista se vio obligada a cambiar de domicilio y ocultar su dirección.

Ana Morgade en 'El hormiguero'

La condena se resume en seis meses de prisión y una multa de 3.600 euros, según informa Noticias de Navarra. Todo comenzó con mensajes en redes sociales y regalos extraños, pero la situación se agravó mientras estaba de gira con la obra "Conductas Alteradas" en el Teatro Gayarre. El susodicho llegó a perseguirla hasta el hotel Tres Reyes fingiendo un encuentro casual; un hecho que a Morgade le resultó extraño y no dudó en denunciar.

A raíz de este suceso, el acosador mostró estar cada vez más obsesionado con ella, hasta llegar al punto de intentar colarse en el plató de 'Zapeando' durante el verano de 2019. Además, comenzó a amenazarla por redes sociales: "A quien le dé trabajo, le voy a echar a todo mi grupo encima, mataremos a sus hijos y hasta a sus vecinos. Nunca bromeo con estas cosas. Que no vuelva a subirse al escenario, plató, ni tele ni por Internet. Si me queréis poner a prueba, costará sangre", decía.

El hombre en cuestión no solo tenía por objetivo a la humorista, sino también a su marido: "Y tú, payaso, como me vuelvas a vacilar te van a meter una paliza de hospital que vas a estar un mes en él. No te matamos por ella, pero, como me vuelvas a vacilar, un mes de hospital con una paliza de verdad. Ojito, que estoy de payasos como tú hasta los cojones. Tú no me importas", aseguró.

Una sentencia menos dura

La pena impuesta por la Audiencia Nacional de Navarra puede definirse como más liviana en comparación con lo establecido en Juzgado de lo Penal 2 en Pamplona, cuya intención era condenarle a nueve meses de cárcel por delito de acoso. La Audiencia justificó la rebaja de la sentencia por ser "menos gravosa" para el acusado. A su vez, se le ha impuesto también una orden de alejamiento durante cinco años y la prohibición de comunicarse con Morgade.