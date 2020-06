Jorge Pérez y Omar Montes, pillados incumpliendo las normas de 'Supervivientes' al pensar que no los grababan

'Supervivientes 2020' vivió una atípica final este jueves por la situación excepcional en la que nos encontramos a causa del coronavirus. Los finalistas se enfrentaron a las últimas pruebas en un complejo hotelero madrileño y fue allí donde, sin público ni familiares, descubrieron que Jorge Pérez era el nuevo ganador del reality de aventuras.

No obstante, no faltó la tradicional entrega del cheque de 200.000 euros a manos del ganador de la edición anterior. Omar Montes se desplazó hasta el enclave en el que se estaba grabando el programa para darle la enhorabuena a su sucesor y hacerle llegar su premio. Lo hizo guardando en todo momento la distancia de seguridad recomendada con respecto a los concursantes y la presentadora, Lara Álvarez... hasta que pensó que ya no lo grababan.

Omar y Jorge se abrazan cuando creen que 'Supervivientes 2020' ha terminado

El de Pan Bendito llegó incluso a negarle un apretón de manos en directo a Jorge Pérez. "No, a ver si te voy a pegar la maldición", bromeaba con su habitual sentido del humor. Sin embargo, cuando Jorge Javier Vázquez despidió el programa y ya habían aparecido los créditos, los dos ganadores se fundieron en un abrazo ante la insistencia del guardia civil. Ninguno se percató de que las cámaras seguían grabando a excepción de Lara Álvarez, que pareció darse cuenta justo al final.

Como era de esperar, numerosos usuarios de las redes sociales protestaron ante este incumplimiento de la distancia social recomendada por las autoridades para evitar contagios, aunque 'Supervivientes' ha cumplido con toda clase de medidas de seguridad en todo momento. Si bien el abrazo no transmite una imagen ejemplar para el público, todos los que han formado parte de la edición, sea de la forma que sea, se han sometido a test de coronavirus.

Hugo también se ausentó en la fiesta final

Por esta razón, además de porque continúan aislados, los expulsados Elena Rodríguez y Albert Barranco pudieron abrazar a sus compañeros en el tramo final. En el abrazo faltó Hugo Sierra, cuyo enfado se mantuvo hasta después de terminar la emisión de 'Supervivientes'.

El uruguayo, aun sin superar su cuarta posición, se ausentó de la fiesta de despedida organizada por Bulldog TV. La productora no quiso dejar de celebrar el evento a modo de agradecimiento para sus trabajadores, aunque se llevó a cabo de forma reducida y en el mismo complejo hotelero en el que se encontraban los concursantes. Se entiende, pues, que Hugo estaba a escasos metros de donde sus compañeros se encontraban compartiendo unos últimos momentos de diversión.