Ana Rosa llama "idiotas" a Omar Montes y Susana Molina por su macrofiesta: "¿No saben que hay 45.000 muertos?"

Ana Rosa Quintana no da crédito con las macrofiestas que algunos famosos, como Omar Montes y Susana Molina, están celebrando cuando comunidades como Madrid todavía se encuentran en la Fase 2 de desescalada. Una etapa que, cabe recordar, permite la reunión de hasta 15 personas. La fiesta, sin embargo, sobrepasaba los 100 asistentes. "¿Estos idiotas no saben que hay casi 45.000 muertos en nuestro país por el coronavirus?", ha criticado la presentadora este lunes 15 de junio en 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana, contra los irresponsables

"De verdad, a mí me alucina que personas supuestamente en el mundo sean capaces de esta tontería en pleno confinamiento. No doy crédito", lamentaba la comunicadora, sin dar más importancia a que después dejasen huella de la fechoría en redes sociales. "Me da igual que lo suban o no. Es que estos señores se van a su casa y tienen sobrinitos, abuelos, van al supermercado...", ha dejado caer muy enfadada.

Otros colaboradores del programa también criticaron el comportamiento de estos irresponsables. "Omar Montes tiene una abuela y está jugueteando con los contagios", ha apuntado Alessandro Lecquio, mientras que Antonio Rossi criticaba su actitud al compartirlo en Instagram "porque se creen por el encima del bien y del mal, superiores a los que estamos cumpliendo".

Disculpas públicas

Los protagonistas de la noticia se disculparon tras el aluvión de críticas. "Pido perdón a todas las personas que, con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actúe de la forma adecuada", escribió Omar Montes en sus redes sociales, explicando que fue a promocionar su nueva canción y no esperaba "encontrarse con eso".

Susana Molina también pidió disculpas por lo que calificó de "irresponsabilidad". "Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente", reconocía arrepentida la ex de 'La isla de las tentaciones'.