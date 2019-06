La canciones de Raffaella Carrà se convertirán en una película musical producida por Tornasol Films y RTVE

Sus canciones ya forman parte de la banda sonora de nuestra vida y ahora se convertirán en las protagonistas de una película musical. "Rumore", "¡Qué dolor!", "Hay que venir al sur", "Caliente caliente", "Fiesta" o "En el amor todo es empezar", son algunas de los icónicos temas de la presentadora, actriz y cantante italiana que suenan en toda fiesta que se precie. ¿Quién no ha hecho alguna vez su inolvidable movimiento de melena? Ahora, el repertorio de Raffaella Carrà salta a la gran pantalla.

Raffaella Carrà

Según informa eCartelera, el proyecto ha sido anunciado en el marco de la segunda edición del festival de cine y series Lo Que Viene, celebrado en Tudela (Navarra). La productora Mariela Besuievsky, responsable de "El secreto de sus ojos" y "La noche de 12 años", ha sido la encargada de desvelar este proyecto de Tornasol Films que cuenta con el apoyo de RTVE. Aunque se encuentra en fase de desarrollo avanzado, ya tendría cerrada su distribución con una de las majors. Además, todo parece indicar que andan detrás de una actriz con el perfil de Anna Castillo, ya que se han utilizado imágenes de la intérprete de "Estoy vivo" para el vídeo de presentación del proyecto.

El largometraje no será un biopic sobre Raffaella Carrà. Siguiendo la estela de musicales como "Hoy no me puedo levantar" o "Mamma Mia!", utilizarán las canciones de la italiana como hilo conductor de este musical ambientado en los años setenta. Se trata de un género de musical conocido como jukebox, en relación a las clásicas máquinas de discos que funcionaban con monedas.

Así será la historia

La película narrará la historia de una joven cantante italiana que llega a España escapando de una complicada relación sentimental. Al llegar al país se topará con el último año de la censura en Televisión Española, en un ambiente de conflicto que mezcla profesor y represión. En ese contexto, la protagonista iniciará una relación con un hombre sin saber que realmente es familiar directo del censor del ente público.