Muchos de los espectadores de 'El hormiguero' quizá recuerden que, hace varios años, el programa, en colaboración con Carlos Jean, creó dos grupos musicales: una girlband y una boyband. Aunque ninguno de los dos proyectos tuvo un largo recorrido, varios años después la colaboración entre el formato y el productor musical se ha convertido en tema de conversación en las redes.

Pablo Motos y Carlos Jean en 'El hormiguero'

El cantante Javier Arrogante ha utilizado sus redes sociales para denunciar homofobia en "la empresa de Carlos Jean para 'El Hormiguero': "Se nos dijo claramente a mí y a otros cantantes homosexuales que no podíamos decir que éramos gays ni mostrarnos muy afeminados", aseguraba. "Yo no quise hacerles caso, me mostré y cante tal y como soy, claramente no quisieron saber más de mí", continuaba el artista.

Arrogante, que afirmó que no estaba dispuesto a "estar encerrado en un armario musicalmente", también narró que "muchos chavales cantantes como yo, por buscar un ápice de fama, rechazaban a su yo interior". El vocalista zanjó diciendo: "Siempre supe que, si cantaba para el mundo, cantaría siendo yo: un cantante homosexual". Las declaraciones del artista han causado diversos comentarios de rechazo hacia el programa en las redes sociales.

Cuando estuve colaborando con la empresa de carlos Jean para el hormiguero se nos dijo claramente a mi y a otros cantantes homosexuales que no podíamos decir que éramos gays ni mostrarnos muy afeminados. pic.twitter.com/iG5wOuVzEs — Javier Arrogante (@JavierArrogante) July 21, 2021

Otro de los artistas desmiente esta versión

Poco después, el también cantante Christian Villanueva (que llegó a ser miembro de "Why Five", la boyband de 'El Hormiguero' y Carlos Jean) desmintió las declaraciones de Arrogante. "Yo 'colaboré' a más largo plazo con esa empresa en el mismo momento que muestras en la foto y no fue así", aseguraba. "Nos dijeron que podíamos decir lo que nos diese la gana, pero advirtieron de las realidades de la industria, eso sí, pero en especial si decíamos que teníamos pareja", afirmaba el artista.