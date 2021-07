Con la llegada del verano, los programas de televisión cierran la temporada y dicen adiós hasta septiembre. Uno de los últimos ha sido 'El hormiguero', que ha despedido su decimoquinta temporada con dos invitados muy especiales: Anna Castillo y Carlos Cuevas. Ambos actores acudieron al programa presentado por Pablo Motos para promocionar su última película, "Donde caben dos", una comedia coral que habla sobre las relaciones sentimentales y que se desarrolla en un club de intercambio de parejas.

Anna Castillo y Carlos Cuevas en 'El Hormiguero'

Trancas y Barrancas habían preparado un divertido juego para los actores. Se trataba de hacer dos preguntas, en principio sin relación alguna. Anna Castillo y Carlos Cuevas tenían que escribir la respuesta en el cuaderno pero sin especificar a cuál habían respondido. Las hormigas les preguntaron cuál era su animal favorito o su postura sexual favorita. También, cuántos pares de zapatos tenían o a qué edad perdieron la virginidad. Las respuestas no especifican a cuál habían respondido pero, sin duda, la temperatura subió en el plató del programa.

Pablo Motos aprovechó para preguntar a los actores si después de la grabación de la película pensaban si el intercambio de parejas sería, poco a poco, una práctica más habitual. "Yo creo que cada vez se van a derribar más barreras respecto a lo sexual. No sé si nuestra generación lo va a vivir en un presente absoluto, pero claramente se van derribando cada vez más barreras", afirmaba el actor de 'Merlí'.

Mientras, su compañera de reparto reflexionaba sobre la manera de vivir el amor entre los jóvenes. "Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que la gente más joven tiene una manera de vivir el amor y las relaciones afectivo-sexuales que yo no he tenido y que hasta ahora no me he planteado. Y eso está guay porque es una manera mucho más libre de entender el sexo, las emociones y el amor".

Trama con María León

Carlos Cuevas aprovechó para desvelar cómo fue su primer encuentro con la actriz María León. "Empezamos la peli romántica por el beso, prácticamente", bromeaba entre risas. El actor comentaba que su personaje mantiene una "interesante" trama con la actriz y que el primer día de rodaje fue incómodo al tener que grabar una escena de sexo. "La conocí por la mañana y lo primero que tuvimos que hacer fue una escena de sexo. Fue muy raro, a las 9 de la mañana, en un almacén...", recordaba Cuevas. Motos aprovechaba para contar al actor que el director le dijo que había "flipado con sus habilidades" en la escena sexual. "Es que soy joven, y creo que fue la arrogancia de la juventud", contestó Cuevas en tono burlón.