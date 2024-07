Por Joan Centelles Martínez |

Desde que arrancara en noviembre de 2023, '¡De viernes!' ha conseguido en cada programa a los protagonistas de la crónica social del momento. Terelu Campos, Carlo Costanzia o Álvaro Muñoz Escassi son algunos de los invitados que se han sentado estas últimas semanas en el plató del programa de Telecinco. Unos programas con grandes invitados que se han traducido en grandes audiencias cada viernes.

El programa presentado por Santi Acosta . Datos que ha querido repetir en julio, que arrancó con un 14,7% en el programa del viernes 5 con la entrevista a Escassi,

De los buenos datos de audiencia y mucho más nos habla Beatriz Archidona en un desayuno de prensa organizado por Mediaset al que ha podido acudir FormulaTV. La presentadora también hace balance de la temporada y nos cuenta cómo va a compaginar el programa de los viernes con conducir 'TardeAR' este verano.

Beatriz Archidona, presentadora de '¡De viernes!'

¿Te esperabas que fuera tan bien el programa?

Yo tenía muy buen feeling del programa porque al final estábamos un poquito huérfanos del corazón. Yo recuerdo cuando era más joven estar viendo programas de corazón el fin de semana, entrevistas, hablar con tranquilidad... Tenía un buen feeling, pero me ha sorprendido para bien. Más que como ha funcionado o los datos, me ha sorprendido la cantidad de gente que se ha acercado, que ha venido, que se ha sentado con nosotros y que se ha emocionado contando su vida como si estuviéramos entre amigos.

Somos el programa que queda de corazón puro

¿Crees que en la nueva Mediaset el público sigue reclamando lo que siempre le ha gustado?

El corazón es una parte de la información, como la política o la economía. Al final, somos el programa que queda de corazón puro, y a la gente le apetecía. Yo creo que le ha gustado el tono, la manera de hacerlo. Los datos lo avalan sobre todo este último junio. Creo que ha sido un acierto.

¿Cómo vives cada mañana el despertarte y ver que sois líderes en vuestra franja?

Con alegría, sobre todo porque hay semanas que son complicadas. Julia, la directora, nos dice: "Tenemos esto, pero no está cerrado, o se nos cae algo". Hay un equipo muy joven detrás de '¡De viernes!' que pelean cada personaje, que trabajan mucho... Entonces, me alegro sobre todo por ellos. Y al final, cuando se hace buen trabajo, hay buenos resultados.

¿Te agobias mucho cuando el dato no es del todo bueno?

No. Hombre, yo quiero datos buenos. Me alegro por mi equipo cuando es bueno, y cuando no es tan bueno, que han sido pocas veces, en seguida se me pasa.

No seré yo quien mande a los de 'Tu cara me suena' terminar

Tendrás ganas de que acabe 'Tu cara me suena', ¿no?

No seré yo la que les mande terminar. Es un titán, es un formato brutal, pero estamos siendo una competencia dura. Estamos rascando.

Beatriz Archidona y Santi Acosta

¿Vas notando en la calle la buena recepción del programa?

Sí, la gente te trata con mucho cariño. Noto el cariño de compañeros y del público.

El fichaje de Terelu Campos es un valor añadido al programa

¿Cómo valoras el fichaje de Terelu Campos?

Tenemos unos colaboradores estupendos, y es verdad que la dinámica, la actualidad y una temporada tan larga va marcando algún cambio. Terelu es una mujer que lleva en televisión ¿cuántos años? Sabe muchísimo de televisión, y es un valor añadido al programa.

¿Qué personaje te gustaría haber sentado aquí?

Tenía una lista, que cada vez es más corta porque van viniendo. En mi lista de deseos quedan pocos nombres, y cuando vengan ya os lo cuento.

Algunos invitados se han resistido más, pero de otros ha salido venir

¿Y hay alguno que se le resista al equipo?

Al final han terminado viniendo, eh. Pero sí, alguno se ha resistido más que otro. Otros han querido venir ellos.

Eso es importante decirlo.

Ha salido de ellos venir. Aparte, te lo cuentan cuando vienen al programa, eso de "estuve el otro día en el evento con no se quién y hablamos de '¡De viernes!' y me he animado". Y al final vienen. De los que se han resistido, han terminado viniendo.

Beatriz Archidona y Santi Acosta

Además de '¡De viernes!', estás sustituyendo a Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'. ¿Cómo vas a organizarte este verano con la familia?

Ahora me voy para 'TardeAR'. Tengo algo de descanso ahora en julio, he estado de vacaciones en junio... Los niños se pueden quedar con su papá. Nos hemos organizado muy bien. Mi padre vive cerca de la playa y los voy a mandar para allá, también a Italia unos días... Se gestiona bien, y ellos han entendido que es trabajo. Por suerte, se concilia perfectamente con los horarios y no notan mi falta. Hay situaciones de familias que están muchísimo peor, así que no me puedo quejar de nada.

Les he dicho a mis hijos que no sean periodistas

¿Ellos te ven en la tele?

"Mamá está en la tele", sí. Pero yo creo que ellos no han entendido de qué va esto. Piensan que la tele es de nuestra casa, no entienden que lo ve todo el mundo, pero lo han normalizado. Ahora, les he dicho que no sean periodistas, por si acaso.

Beatriz Archidona, Jaime Guerra, Julia Tapia y Santi Acosta

Nos contaste que cuando te ofrecieron presentar '¡De viernes!' tu marido fue de las primeras personas en enterarse. ¿Cómo ha vivido toda esta evolución?

Fíjate tú. Claro, él es italiano, no sabe de personajes del corazón, pero bueno, está metido en la actualidad... Le podéis preguntar lo que queráis que lo sabe todo. A veces para cenar se pone un ratito el arranque para verme. Y los días que a lo mejor el dato no ha sido tan bueno, está ahí apoyando y animando. Siempre encuentra una excusa para que me lo tome de otra manera.

Vas a trabajar muchísimo este verano.

Este verano va a ser un no parar. Pero que no pare esto, eh.