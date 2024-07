Por Joan Centelles Martínez |

La gala de 'Supervivientes All Stars' del jueves 11 cebó el presunto acercamiento cariñoso entre los concursantes Sofía Suescun y Bosco Blach. Además de Kiko Jiménez, que en plató negó que se produjera cualquier tipo de beso entre los supervivientes, la que ahora ha salido en defensa de Suescun ha sido su madre, Maite Galdeano.

Maite Galdeano, Tony Spina y Olga Moreno en '¡De viernes!'

, que en el programa del viernes 12 de julio contó con el debut de Olga Moreno y la participación de Tony Spina y Maite Galdeano, además de rostros habituales como María Jesús Ruiz Rosa Benito . Con varios de estos, del que opinó que no había "nada".

La colaboradora trataba de explicarse, pero era interrumpida continuamente por el resto del plantel y esto caldeaba todavía más el ambiente. "Hoy vengo con cara de pocos amigos", avisó antes de intervenir. "Es mi momento, no es el tuyo, Olga", le recriminó a Moreno. Rosa Benito también consideró que tenía que aportar su opinión, algo que volvió a enfadar a Galdeano. "No, perdona. Un momento no, porque no vamos a hablar de este tema. Aquí no hay nada", respondió seria y tajante Galdeano para sorpresa de todos.

Invitada a salir

Olga Moreno echaba más leña a fuego al opinar que "a Sofía se le cae todo con Logan", unas palabras que, nuevamente, no agradaron a Galdeano. "Porque lleva buen feeling con él", justificaba esta última. La cosa se calentó todavía más e incluso Galdeano llegó a hablar por encima de sus compañeros, momento en el que Santi Acosta decidió pararle los pies. "Maite, termina Olga", le insistía en varias ocasiones el presentador, que finalmente se ponía serio con ella. "Si pretendes boicotearnos, te voy a invitar a salir del plató", advirtió finalmente ante el silencio de ella.