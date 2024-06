Carlo Costanzia atiza a Telecinco por Alessandro Lequio: "Tenéis un maltratador de colaborador"

Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras 20 años sin conceder entrevistas, Carlo Costanzia se sentó en el plató de '¡De viernes!' la noche del 31 de mayo. Lo hizo para aclarar algunos de los temas relacionados con su familia que se han tratado en los últimos meses en los programas del corazón. Además, el que fuera marido de Mar Flores se ha despachado a gusto con Alessandro Lecquio, quien le ha criticado tanto a él como a sus hijos.

Alessandro Lecquio

"No le llamo conde, perdóname. Yo no puedo llamarle conde, porque no es conde", comenzó diciendo sobre Lecquio. "", comentó poco antes de empezar a criticar al colaborador de ' Vamos a ver '. "¿Quién es este señor que se permite el lujo de cátedra?", sentenció muy enfadado.

No contento todavía, Costanzia lanzó una dura acusación contra Lecquio: "Es un maltratador de mujeres. Lo dice el libro La dolce vita. Digo lo que está escrito en Wikipedia. Estoy leyendo lo que está recogiendo Internet". "A mí no me duele nada porque este tío que ha hecho lo que ha hecho", afirmó justo cuando la presentadora de '¡De viernes!', Beatriz Archidona, trató de cortar de inmediato su discurso: "Carlo, a ver, un momento. Tú, acabas de decir que quién es Alessandro Lecquio para hablar de tu vida y estás haciendo lo mismo con él".

Tensión en directo

"¡Hombre! Lo ha hecho él, ¿no lo puedo hacer yo o cómo funciona esto? Ha puesto a parir a mis hijos, así, gratuitamente, ¿y no puedo explicar quién es Alessandro Lecquio?", contestó el exmarido de Mar Flores, provocando una oleada de aplausos por parte del público. Archidona insistió en el hecho de que Lecquio "trabaja como colaborador en esta casa y opina sobre los vídeos", momento en el que el invitado le lanzó una pulla de lo más cortante. "Me da igual. Si tenéis un maltratador de colaborador, es vuestro problema, no el mío", afirmó Costanzia, quien incluso repasó algunas supuestas declaraciones machistas del propio Lecquio.