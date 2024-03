Telecinco ya promociona el regreso de 'Factor X' con un avance repleto de emoción

Mediaset España |

Telecinco promociona ya el regreso a la cadena de uno de los formatos musicales de mayor éxito internacional. 'Factor X' volverá muy pronto a las pantallas de los hogares españoles tras su última edición en 2018 y lo hará completamente renovado. Producido por Fremantle, el concurso contará con Ion Aramendi como presentador y su estreno parece ser inminente. La cadena ha lanzado ya una emocionante promoción bajo el lema "los sueños nos unen".

En este anuncio, de casi un minuto de duración, Telecinco ofrece un cebo casi cinematográfico de la ilusión por su regreso. Con el tema 'Someone like you' como hilo conductor, el vídeo muestra la historia de dos jóvenes que comparten el mismo sueño: la música. Ambos mantienen en secreto su participación en el talent y sus familias, una madre y un abuelo, se ven sorprendidos cuando, al encender la televisión, se encuentran con ellos cantando. Esta ilusión permite que olviden sus roces y malentendidos y se fundan en un abrazo de emoción por lo que está por llegar.

La promo termina haciendo referencia al talent show, cuando el abuelo del protagonista reconoce que su nieto tenía algo especial y este le responde: "llámalo X". Sin duda, supone una declaración de intenciones que muestra lo que la cadena principal de Mediaset pretende hacer con el formato musical, posicionándolo como uno de sus productos estrella de cara a esta primavera. Con un jurado totalmente renovado, formado por Abraham Mateo, Vanesa Martín, Willy Bárcenas y Lali Espósito, 'Factor X' pretende ser el nuevo éxito de Telecinco.