Carlos Alcaraz apoya a Ángel Gaitán: "No voy a parar de agradecerte todo lo que haces"

Por Pablo Fernández Pérez |

En medio de toda la catástrofe de la DANA, uno de los personajes que ha destacado en mitad del caos, y no precisamente por algo bueno, ha sido Ángel Gaitán. Este influencer ha sido uno de los mejores amigos de la polémica debido a su forma de actuar en Valencia, por sus controvertidas opiniones y por su relación con Iker Jiménez, otra de las caras mediáticas de esta tragedia.

Ángel Gaitán

Gaitán aseguró hace unos días que, quien, al parecer, quiso hablar con él para animarlo en mitad del torbellino. Ahora,en el que volvía a lanzar un mensaje de apoyo al influencer,

En el vídeo, Alcaraz comenzaba sincerándose y mostrando su perplejidad y frustración ante todo lo que estaba sucediendo en Valencia: "Es que veo los vídeos y veo esas cosas y todavía me cuesta asimilarlo, me cuesta creerlo. Y, sobre todo, también, me da una impotencia no poder ayudar y estar ahí tremenda . Estoy aquí en Turín entrenando, empiezo el lunes y en lo que pienso ahora mismo es en hacerlo lo mejor posible para Valencia y para todos ellos".

Los ánimos del tenista a Gaitán

"De nuevo, es que no voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España, y que estés al mando de una gestión que deberían hacer otros, pero gracias a Dios te tenemos a ti", expresaba Alcaraz, mostrando así que, efectivamente, es cierto que apoya a Gaitán y que no es la primera vez que le manda algo así. "Si enseñas este vídeo a alguien, nada, que mi mensaje es que un abrazo a todos, que les mando toda mi buena energía, a ti también, para seguir adelante. Y que ojalá te pueda ver pronto, ojalá te pueda estar ayudando ahí a tu lado, y ojalá darles ánimo en persona a todas esas personas y poder contribuir un poco. Os mando un fuerte abrazo y toda mi buena energía", concluía el deportista.