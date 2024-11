Lucas (Andy y Lucas) propone que Iker Jiménez y Ángel Gaitán reciban el premio "Príncipe de Asturias"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Iker Jiménez ha sido señalado por difundir bulos sobre la DANA en sus redes sociales y su programa 'Horizonte' desde el comienzo de la tragedia, aunque eso parece no importar demasiado a Lucas González, del dúo Andy y Lucas. El cantante ha hecho un llamativo alegato a favor de Jiménez y su colaborador Ángel Gaitán por estar haciendo, siempre según su opinión, una "labor encomiable" informando sobre lo ocurrido en Valencia. Eso sí, el gaditano ha comenzado pidiendo que las críticas que le fuesen a llegar por su mensaje fuesen "constructivas": "Nuestra red social es nuestra casa y a mí no me gusta que nadie venga a mi casa a insultarme".

Ángel Gaitán en 'Horizonte'

El cantante ha comenzado por el colaborador: ". Lleva años ayudando a muchísimas personas". Después ha sumado al presentador al elogio: ". También a todo su equipo, junto al de Ángel Gaitán".

"Yo como ciudadano español os doy las gracias y el pueblo español os debería dar las gracias también", agradecía Lucas a ambos comunicadores. Tras esto, el cantante de Andy&Lucas los ha propuesto, de una forma peculiar, para ser galardonados en los Premios Princesa de Asturias: "Os propongo para ser 'Príncipe de Asturias', literal". Además, también ha agradecido a los ciudadanos, los militares, la UME y todo aquel que ha ayudado durante la tragedia.

Lucas González agradece la ayuda en la DANA

Para aunar fuerzas, Lucas González ha propuesto el hashtag "Todos a una" intentando que la población deje atrás sus diferencias: "'Lucas, ¿qué te pasa en la nariz?' o 'Estás más gordo que Andy'... No, eso no interesa ahora". "Yo aquí sentado soy un 0, pero ustedes sois un 10, todos los que estáis ayudando", afirmaba para sobresaltar la labor que están haciendo estas semanas los voluntarios en Valencia.