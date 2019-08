A Carlos se le escapa un eructo en su cita con Ángel en 'First Dates': "Poco más y vomito"

Muchos comensales de 'First Dates' se sienten con total confianza para contar sus intimidades e, incluso, para actuar de manera natural y sentirse como en casa. Sino que se lo digan a Carlos, al que se le escapó un gran eructo tras escuchar la revelación sexual de su cita, Ángel. "Ha sido la cerveza", dijo a modo de disculpa, mientras no podía parar de reír, sorprendido y algo avergonzado por lo que acababa de ocurrir.

Ángel y Carlos en 'First Dates'

Ángel no se tomó nada bien el gesto del otro candidato a encontrar el amor. "Me ha parecido muy vergonzoso que eructase básicamente porque estábamos comiendo, nos está viendo todo el mundo y no se lo ha tirado apartando la cara, no. ¡Se lo ha tirado en mi cara! Poco más y vomito", mantuvo a solas ante la cámara del programa presentado por Carlos Sobera.

Antes del comentado eructo, los comensales estaban hablando de sus gustos y experiencias sexuales. El joven de 18 años confesó que solo había tenido una relación hace cuatro años y que "no fue una buena experiencia". Carlos, por su parte, reveló que solo había estado con hombres heterosexuales porque no le gustan los que cumplen el prototipo gay como él.

De cara al futuro

La cita dio para más, como para conocer sus perspectivas de futuro. "Quiero vivir en mi ático dúplex solo con mis gatos (...) en Francia", señaló Ángel después de añadir que no piensa vivir de sus padres, pero que "ojalá". Para tener esa soñada independencia, el joven, al igual que al otro comensal, le gustaría ser influencer y dar rienda suelta a su pasión por las redes sociales.