La confesión más picante de Ada a Mireia en 'First Dates': "Lo que más me excita es la gente comiendo almejas"

El programa de 'First Dates' del 26 de agosto fue un evento muy especial, ya que coincidía con el 50 aniversario del famoso Festival de Woodstock, un espectáculo lleno de música, que además fue toda una oda al amor libre. Como homenaje a la fiesta, el date show planeó un vestuario de lo más flower power, y Ada y Mireia acudieron al programa con muchas flores y ganas de encontrar el amor.

Ada y Mireia en su cita de 'First Dates'

Ada es una bióloga y dependienta, que como buena millennial, ama la cultura popular. Algo que no le hace mucha gracia de la cultura pop son las etiquetas, ya que no se considera ni lesbiana ni bisexual, porque le parecen términos demasiado específicos para referirse a conceptos sobre el género tan complejos. Lo que sí tiene claro es que busca una chica divertida con la que llenar su "amor ausente", y Mireia era la candidata que le acompañaría en su cena de 'First Dates'.

La cita comenzaba muy bien: Mireia era exactamente lo que Ada buscaba, una chica sociable, con sentido del humor, que lucía un look con "mucho rollo". A medida que avanzaba la velada, la complicidad y las risas aumentaban, hasta que llegó el plato principal, culmen de la cena. Mireia exclamaba ante el plato de almejas que le habían servido: "Madre mía, las ganas que tenía yo de esto", a lo que Ada contestaba: "Yo es que soy vegetariana". Mireia aclaraba que podía "pasar de la carne perfectamente", y Ada, muy ágil en su respuesta, contestaba: "Pero de las almejas no", y ambas estallaban en carcajadas. "Cómeme la almeja", comentaba Ada para rematar la broma, y añadía: "Todavía no te has manchado, tiene que llegar el momento".

El chiste de las almejas se convirtió en un tema recurrente durante la cena. Mireia, incluso, explicaba a cámara lo mucho que le gustaban las almejas por "el sabor y el tacto", con mucha timidez, entre risas. Además, en una de las pruebas del programa, Mireia tuvo que preguntarle a Ada algo picante: "¿Qué es lo que más te excita?" a lo que Ada contestaba: "La gente comiendo almejas".

Muchas almejas pero poco futuro

A pesar de las risas y la complicidad que tuvieron durante toda la cita, la resolución final no fue la esperada. Ada confesaba que volvería a tener una segunda cita con Mireia porque le gustó y se lo pasó muy bien, pero Mireia respondió que no tendría una segunda cita con Ada porque no notó un feeling especial, aunque añadió que se lo había pasado genial con ella y que le encantaría que se fueran de cañas juntas.