José Manuel y Carmen protagonizan la cita más caliente de 'First Dates': "En el sexo me gusta la orgía"

Si hay algo que se aprende con la experiencia es que el amor no tiene edad. Para creerlo solo hace falta ver la cita que ha tenido lugar en 'First Dates', programa en el que una pareja parece haber revivido aquel amor loco de juventud. Bueno, lo mismo amor, amor, no. Más bien pasión, una pasión carnal que ha inundado el restaurante más famoso de la televisión de puro fuego.

José Manuel y Carmen se besan en 'First Dates'

Ambos se han gustado desde el primer momento. José Manuel, un señor de 71 años pero que vive como si tuviera 30, ha encontrado en su cita, de 67 años, la mujer guapa, interesante y que comparte su pasión por el sexo que tanto buscaba. Carmen, sin tapujo alguno, ha mostrado total conformidad con la manera de ver el sexo de su acompañante, asegurando que a ella le gusta una buena orgía en la cama, pero no la habitual: "Que participen el corazón y el alma; soy pura sangre".

La cita ha ido "in crescendo" y pronto se han encontrado sentados en el patio del restaurante, ambientado para el surgimiento del amor. Allí, lo que se esperaba desde el comienzo del encuentro ha tenido lugar, José Manuel quería que Carmen, la cual no acostumbra a beber alcohol, probara el sabor del vino, aunque con la "insignificante" condición de que fuera a través de sus labios. Ella, sin pensárselo mucho, se ha lanzado a sus brazos a probar el tinto.

Pura pasión

Tras unos arrumacos, cuando parecía que la cita no se podía calentar más, el nivel de la temperatura ha aumentado significativamente. Gracias a una prueba del programa, José Manuel ha tenido que elegir donde quería recibir un masaje, decidiéndose por la espalda. Tanto estaba disfrutando con las manos de Carmen que no ha podido evitar exclamar: "Cómo pongas las manos en otros sitios como las pones en el cuello, me caso contigo".