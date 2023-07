Carlos González lanza su versión de "Baila morena" en un videoclip con cuatro fuegotes dándolo todo

Por Sergio Navarro |

Carlos González es de los artistas más polifacéticos que tenemos. Actúa, escribe, dirige, baila... y también canta. Acaba de lanzar nada más y nada menos que una versión de "Baila morena". Pero él no se ha conformado con lanzar el tema y ya, sino que lo ha hecho regalándonos un videoclip de lo más animado.

Carlos González, Blanca Martínez, Clara Sans y Chelís Quinzá

Apostando por una, pero este coche de repente se convierte en uno real en el que se montan junto a sus amigas Blanca Martínez Clara Sans . Los cuatro lo dan todo con el baile, con la barra de pole dance incluso con un plato de gelatina.

Y es que si a Carlos lo conocemos por su faceta de actor por series como 'Maricón perdido', a su compañero y compañeras del videoclip también les hemos visto en series de televisión. A Clara Sans la podemos ver ahora mismo en 'Mía es la venganza' y muchos la recodaremos como la compañera de piso de 'Cardo'; Blanca Martínez se dio a conocer en 'Todas las veces que nos enamoramos' (junto a González) y Chelís Quinzá está a punto de dar el pelotazo, pues ha participado en 'Valeria' y vamos a verle muy pronto en 'Las noches de Tefía', 'Zorras' y 'Vestidas de azul'.

"Surgió como una coña"

Durante la promoción de 'Todas las veces que nos enamoramos', Carlos González ya anunció que este proyecto iba a ser una realidad. Fue en una entrevista a Cadena Ser, donde aseguraba que lo de grabar este videoclip "surgió como una coña. No paro quieto porque creo que no tengo que esperar a nada. Subí unas historias a Instagram haciendo el tonto con una canción y me escribieron como 15 o 20 productores. La semana que viene me voy a Barcelona, por 5 días a grabar una versión de la canción 'Baila Morena', la canción de reguetón clásica, de toda la vida".