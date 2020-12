El creador de 'Física o Química', enfadado por no aparecer en los créditos de 'FoQ: El reencuentro'

Carlos Montero estrenó hace tres semanas la adaptación de Netflix de una de sus novelas, "El desorden que dejas", y otra de sus series, 'Élite', finalizó hace apenas unos días el rodaje de su cuarta temporada. Sin embargo, algo ha empañado el buen momento del veterano guionista y escritor y es que, para su sorpresa, Atresmedia no ha incluido su nombre en los créditos de la miniserie 'FoQ: El reencuentro'.

Carlos Montero, creador de 'Física o química'

El creador de 'Física o química', la mítica ficción juvenil de Antena 3 emitida entre 2008 y 2011, lleva quejándose del proyecto desde que se anunció porque nadie de Atresmedia tuvo el detalle de ponerse en contacto con él, ni que fuese para evitar que se enterase por la prensa del reencuentro.

Ahora, tras el estreno del primero de los dos episodios que (al menos por ahora) conformarán esta reunión de los personajes de 'Física o química', Montero ha vuelto a recurrir a las redes sociales para denunciar que Atresmedia no sólo no le informó que iban a recuperar su idea original, sino que su nombre no aparece mencionado si en los créditos iniciales ni en los finales de 'FoQ: El reencuentro'.

Mola que algo que creé hace once años (FOQ) colpase la web de A3 (así será de buena...) con los dos nuevos capítulos. Lo que ya mola menos es que me hayan obviado hasta en los títulos de crédito (sin mí nada existiría) Pero allá ellos. — carlos montero (@tremendoaveces) December 27, 2020

Apoyo de los compañeros

Estas palabras han despertado una ola de solidaridad de otros creadores y guionistas españoles, que no entienden cómo es posible que el creador de la serie original y, por consiguiente, de los personajes que aparecen en la miniserie escrita por Carlos G. Miranda haya sido ninguneado de esa manera. El propio Miranda, tras la polémica, también ha reconocido la importancia capital de Montero.

El agradecimiento de Antena 3 con los creadores que les han dado éxitos es legendario. — Alberto Caballero (@alber_caballero) December 27, 2020

Qué sinsentido, Carlos. Tienes todo el apoyo de tus compañeros. ¡Un abrazo fuerte! — Natxo López (@Natxolopez) December 27, 2020

Carlos Montero fue de los primeros guionistas que exigió y consiguió la cartela de "Creada por" precisamente con "Física o Química". Este feo de @ATRESplayer @BuendiaEstudios @grupoboomerang nos devuelve a aquella época en la que las series no tenían creadores. Vergonzoso. https://t.co/nToxV5VDGN — ALMA GUIONISTAS (@almaguionistas) December 27, 2020