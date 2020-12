Los guiños de 'FoQ: El reencuentro': del "me quemaría por dentro" a las fiestas petting

'Física o química' estuvo en antena durante tan solo tres años, pero enmarcados en esa época, que ahora parece tan lejana, en la que ese lapso de tiempo daba para siete temporadas y muchísimos líos entre los alumnos y profesores del Zurbarán. Nueve años después de su final, que se alcanzó tras 77 episodios, Atresmedia ha recuperado su fenómeno adolescente con 'FoQ: El reencuentro', una miniserie de dos entregas que, como no podía ser de otra manera, cuenta con muchos guiños a la ficción original.

Entre la boda y la muerte

La primera de esas referencias se aprecia antes incluso de empezar a reproducir el primero de esos dos episodios, ya que si nos fijamos en su título ya podemos trazar un nexo de unión con el mismísimo arranque de la serie en 2008. En aquel momento, 'Física o química' llegó a Antena 3 con un capítulo inicial titulado "Cosas que hacer antes de estar muerto", que es la pregunta que le planteaba Blanca a sus nuevos alumnos. Más de diez años después, el regreso de la ficción se produce bajo el título "Cosas que hacer antes de casarse", haciendo que Yoli se replantee el futuro que quiere abrazar.

Mensaje de Tokio

La de Úrsula Corberó ha sido una de las ausencias más sonadas de 'FoQ: El reencuentro'. La actriz que diera vida a Ruth no pudo encajar su agenda, abarrotada por el rodaje de la quinta parte de 'La Casa de Papel', para asistir a la boda de Yoli, pero eso no significa que sus amigos se hayan olvidado de ella. En el arranque de este regreso, cuando se está presentando la nueva vida de Cabano como policía, se muestra el mensaje con el que su ex confirma que no va a acudir al evento, con guiño a la ficción de Netflix incluido: "Chicos sorry, me pilla en Tokio. Tengo un desfile y no voy a poder ir".

Cambio en la política antidrogas

"Eres muy tonto, David". Con esa contundencia reprendía Olimpia al personaje de Adrián Rodríguez cuando le pillaba con un porro en la mano en la cuarta temporada de 'Física o química', pero con el tiempo se ha relajado su lucha contra las drogas. En su primer cruce de miradas en el reencuentro, ambos personajes se encuentran en la misma situación: David tiene un porro en la mano y, cuando piensa que Olimpia le va a echar la bronca otra vez, acaba tan sorprendido como nosotros cuando no le pide que lo guarde, sino que le haga uno a ella.

Toque elitista

El principal atractivo de 'FoQ: El reencuentro' es la oportunidad de volver a ver a los personajes que nos acompañaron durante nuestra adolescencia, pero también hay algún que otro rostro nuevo. De hecho, la principal novedad viene de la mano de Yoli, ya que su inminente marido, Oriol, también juega un papel importante. En el primer episodio se juega mucho al misterio con el pasado del joven doctor, pero una de las grandes revelaciones despertará una sonrisa entre los espectadores ávidos de nuevas sucesoras de 'Física o química': el personaje de José Lamuño estudió en Las Encinas. Así se hace referencia al instituto en el que transcurre 'Élite', la exitosa serie de Carlos Montero -creador también de 'Física o química- para Netflix.

Fuego interior

Aunque Corberó esté ausente físicamente, hay otra mención que hace que su presencia sea latente. Cuando Olimpia le devuelve a Yoli su antiguo móvil y Gorka empieza a rebuscar entre los mensajes de hace una década, aparece la que seguramente sea la frase más recordada de la historia de 'Física o química': "me quemaría por dentro". Quien viera 'Física o química' en el prime time de Antena 3 se acordará del fallo técnico que hizo que aquella frase se repitiera en bucle durante más de un minuto. Desde entonces se sigue repitiendo entre los fans, tuvo su homenaje particular en 'Paquita Salas' y ahora cobra vida de nuevo con ese SMS.

Es 'Física o química'

Es imposible pensar en 'Física o química' y no acordarse de la pegadiza canción que acompañaba a la cabecera de la serie. 'FoQ: El reencuentro' no se ha olvidado de ese tema tan emblemático, recurriendo a él para sacudirnos a base de nostalgia con su tráiler principal y brindándole un emotivo espacio en el primer episodio del reencuentro. Al sacar a relucir el móvil de Yoli, empiezan a sucederse imágenes de la ficción original, acompañadas de una versión de la canción de Despistaos, interpretada por Celeste Párraga y Mar Rodríguez.

Las orgías rurales

Al estar protagonizada por adolescentes, el sexo fue uno de los elementos omnipresentes en la serie original. Tanto es así que en la primera temporada ya atestiguamos una fiesta petting, en la que todo estaba permitido menos la penetración, como aseguraba Cabano ante la perpleja mirada de Cova, Paula y Fer. Desde que acabara la serie, este tema ha llegado a trascender a la propia ficción, sobre todo con aquellas controvertidas declaraciones de Úrsula Corberó con las que confesaba, aunque más adelante matizara sus palabras, que el elenco acudía a una casa en Segovia para montar orgías. En aquel momento varios compañeros salieron al paso para desmentir esa afirmación, y ahora 'FoQ: El reencuentro' no huye de ese tema candente y vuelve a recordar las reglas de las fiestas petting justo antes de la boda de Yoli.

Locuras adolescentes

Las declaraciones de amor no siempre son sencillas, y Jan dio buena muestra de ello en los albores de 'Física o química'. El nuevo alumno estaba perdidamente enamorado de Paula, tanto que se hizo un tatuaje con su nombre y se lo enseñó en el vestuario de las chicas. En el reencuentro nos encontramos con un Jan mucho más seguro de sí mismo, que, en lugar de borrar esa marca de su ímpetu adolescente, preserva en la pierna el tatuaje dedicado a quien fuera su primer amor.

Ciencias o letras

Otro de los personajes que ha recibido una mención sustancial a pesar de no haber participado en el reencuentro es Blanca, cuya timidez y su relación con el sexo dieron mucho juego durante su participación en la serie. Por si alguien se había quedado con la duda, el regreso desvela qué ha sido del personaje de Cecilia Freire: se ha convertido en una novelista de éxito, que recurre a un seudónimo para relatar todo lo que sucedía entre los alumnos y profesores del Zurbarán. Sin embargo y para desgracia de Gorka, este triunfo no es compartido, ya que nadie va a cobrar "realities" por formar parte de las "Cincuenta sombras" de Blanca.