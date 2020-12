Úrsula Corberó reacciona al estreno de 'FoQ: El reencuentro': "Me quemó por dentro no poder estar"

Atresmedia ha cerrado un año cargado de estrenos de ficción original con el lanzamiento de 'FoQ: El reencuentro', una dosis de nostalgia que encapsula en tan solo dos episodios el espíritu de la 'Física o química' original. Para recuperar esa esencia ha sido vital la presencia de la plana mayor del reparto de la primera temporada, pero no todos han retomado sus personajes de cara al regreso.

El elenco original de 'Física o química'

La ausencia más sonada ha sido la de Úrsula Corberó, que se ha justificado aludiendo a la agenda de la actriz, que en los últimos ha estado rodando la quinta y última parte de 'La Casa de Papel'. Las grabaciones de la ficción de Netflix, que arrancaron en verano, habrían coincidido con las de 'FoQ: El reencuentro', que se rodó en septiembre, imposibilitando la presencia de la actriz que dio vida a Ruth.

No obstante, que no aparezca no significa que no se haya acordado de sus compañeros de cara al estreno. A través de los Stories de Instagram, Corberó ha compartido una imagen de familia de la primera entrega de la serie original, emitida en 2008, la cual ha acompañado con una frase que habrá deleitado a los fans: "Hoy se emite 'FoQ: El reencuentro'. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis."

Vuelve pero por WhatsApp

Aunque la presencia física de Corberó no llegara a producirse, el reencuentro ha tirado de ingenio para introducir a Ruth de alguna manera. En el primer episodio de la miniserie se muestra un mensaje en el que la ex de Cabano explica por qué no puede acudir a la boda de Yoli, que es el eje central de este regreso que emitirá su segundo y último capítulo el 3 de enero.