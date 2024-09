Por Diego López |

La rivalidad mediática entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' sigue copando titulares y conversaciones en casi todos los ámbitos de la sociedad. El último en mojarse, en un clip que se ha viralizado en redes, es Carlos Peguer, la pija del podcast "La pija y la quinqui".

Especialmente relevantes son sus declaraciones si tenemos en cuenta que Peguer fue colaborador de Europa FM en el programa "Cuerpos especiales" y que, que presenta junto a su compañera de podcast Mariang Maturana.

Peguer asegura que no sólo prefiere ir a 'La revuelta' como invitado porque es "amigo de toda la gente de 'La Resistencia'", sino que además desea que el equipo siga "ganando al enano pelirrojo".

Famosos contra Pablo Motos

Las declaraciones de Peguer sorprenden porque vienen de un compañero de grupo, pero desde luego no son las únicas. Famosas fueron hace unos meses las declaraciones de la actriz Mónica López, compañera de Javier Cámara en la serie 'Rapa', que aseguró que no había que acudir a 'El hormiguero' porque Motos "blanqueaba el fascismo y a gente impresentable". "Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente, pero que es que no se tiene que ir a estos sitios por ética", declaró entonces.

Sin embargo, recientemente López se ha mostrado arrepentida "de la manera como lo dije" destacando que "hay que ser mucho más inteligente y tener más sentido del humor", sin dejar de tener presente lo que pueden hacer las redes sociales para amplificar ciertos discursos.

La semana pasada, en el segundo episodio de 'La revuelta' fue otra actriz, Najwa Nimri, la que aseguró estar vetada en 'El hormiguero' ya que rechazó acudir en una ocasión y aseguró que Broncano estaba "a esto de barrerle", en referencia a Pablo Motos. También Inés Hernand, que participa ahora en 'Masterchef Celebrity', ha asegurado que Motos "me dejó de caer bien hace unos años".

Eso sí, más allá de casos puntuales, pocos son los que quieren cerrarse las puertas a uno u otro programa. Preguntada también por la rivalidad, la cantante Lola Índigo respondió hace unos días con un diplomático "no podría decidir, son dos programas que nos han cuidado mucho".