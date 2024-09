Por Beatriz Prieto |

Después de iniciar su etapa en Televisión Española con un 17,1%, el equipo de 'La revuelta' se llevó una enorme alegría al descubrir que, en su segunda entrega, no solo mejoraba dicho dato, sino que se alzaba como el programa más visto del día y, en estricta competencia, superaba en share a 'El hormiguero'. Todo un hito que, en su tercer programa, David Broncano y sus compañeros no quisieron pasar por alto, hasta el punto de celebrarlo al arrancar la emisión.

Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga con David Broncano en 'La revuelta'

La euforia ya provocó que Ricardo Castella confundiera el nombre del programa por ' La resistencia ' en medio de la presentación, ante. "Funcionario lo primero que me dicen, ¿eh?", captó el presentador, con humor, dado su fichaje en la televisión pública. Asimismo, el presentador se dirigió a Castella para preguntar si "hoy si lo puedo decir" y. "Te estás empezando a parecer a otro, tú, relaja un poco, relaja la almeja", bromeó Grison , en una clara indirecta a su "rival" en el access prime time, Pablo Motos

"¡Me retiro! ¿Te imaginas?", bromeó Broncano, a quien su compañero instó a "parar ya la competencia". El presentador reconoció estar "aprendiendo de televisión después de quince años", puesto que había mirado las audiencias del programa y había visto las franjas de edad de su público: "Ayer nos fue muy bien, fuimos lo más visto en todas las franjas de edad salvo en las señoras de más de 65 años y en los bebés". "Es que a los bebés no se les deja el mando lo suficiente", comentó Castella, con humor. A él se sumó Grison para apostar por Juan y Medio o Bertín Osborne como gancho para el primer sector, antes de que se lanzaran a cantar una versión de "Baby Shark" para el supuesto público lactante.

"¿Que estarán poniendo en Antena 3?"

Tras la sección de Jorge Ponce, por primera desde plena Gran Vía en esta nueva etapa, Broncano recibió a sus dos invitados: el escritor y periodista Juan José Millás y el también escritor y paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga. Fue el primero quien sorprendió entonces con una indirecta al presentador de 'El hormiguero', con la que hizo reír a todos los presentes: "Enhorabuena, porque nos han dicho que vais como 'motos', ¿no".

Dejad que disfruten los tontos que acaban de llegar a la tele en abierto. Lo normal es que no vuelva a pasar.



Los relojes rotos dan bien la hora dos veces al día. pic.twitter.com/Yn7KoSEUTX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 11, 2024

"No todo el mundo el se pasa la vida repitiendo y estirando lo que ha hecho y ha tenido éxito, e insiste y sigue con la misma fórmula hasta que ya finalmente...", soltaba Arsuaga tiempo después, despertando de nuevo alguna que otra carcajada, las cuales se multiplicaron cuando Grison intervino para preguntar "qué estarán poniendo en Antena 3 ahora mismo". Una ronda a la que también se sumó Miguel Campos, desde detrás de las cámaras, con un rótulo que no pasó desapercibido a los espectadores: "No cambiéis de canal. En 'El hormiguero' están hablando de física cuántica también, no merece la pena".