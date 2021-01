Carlota Boza ('La que se avecina') posa en la nieve ligera de ropa

La borrasca Filomena ha traído la mayor nevada que se ha visto en la capital desde hace años. Por un lado, ha causado graves problemas impidiendo que gran parte de la población no pueda acudir a su puesto de trabajo. Por otro, muchos han disfrutado de la nieve como nunca, jugando como niños e incluso algunos atreviéndose a hacerse fotografías muy ligeros de ropa, como ha sido el caso de Carlota Boza, conocida actriz de 'La que se avecina'.

Carlota Boza posa sin ropa en la nieveInstagram

Paco León, Sergio Ramos, Tamara Gorro, Arturo Valls, Adriana Abenia o Cristina Pedroche fueron algunos de los valientes que se atrevieron a posar en el paisaje nevado, casi desnudos, a pesar de frío. A esta moda se ha sumado también Carlota Boza, con una imagen realmente profesional y sexy que deja atrás a la hija pequeña de los Cuquis que se conoció en el Mirador de Montepinar.

La actriz de 19 años ha compartido en sus redes sociales una imagen de lo más sensual sin la parte de arriba y con la nieve de fondo. La instantánea estaba acompañada con un mensaje muy motivador en inglés: "Let's hit the North Pole and live happily", escribió la joven en su cuenta de Instagram con más de medio millón de seguidores. Boza no ha sido la única intérprete de la serie que se ha atrevido a hacerse la fotografía. Paz Padilla salió en albornoz posando como su personaje en 'LQSA', La Chusa.

'La que se avecina' se despide del Mirador de Montepinar

La exitosa serie de Alberto Caballero, 'La que se avecina', se despide de su plató original, el Mirador de Montepinar, en los últimos episodios de la temporada 12. Los vecinos dicen adiós al lugar donde tantas aventuras y desventuras han vivido para dar la bienvenida a un nuevo hogar.

Este cambio tan repentino se ha producido porque la productora detrás de 'LQSA' no consiguió llegar a un acuerdo con el propietario del estudio donde se hacían las grabaciones de la serie. Por ese motivo, decidieron que los personajes de la famosa ficción española emprendiesen una nueva etapa. Los seguidores podrán disfrutar de los últimos momentos de los vecinos en el Mirador de Montepinar en Amazon Prime Video, donde ya se ha estrenado el segundo bloque de episodios de la temporada 12.