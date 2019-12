Las 10 entrevistas más vistas de FormulaTV en 2019: De Lola Índigo a Carlota Boza

El 2019 llega a su fin. Termina un año muy movido, cargado de momentos que nos han mantenido en vilo a todos, con sus más y sus menos, pendientes de la televisión. Pero no solo es un año lo que pone punto y final. Para poder dar la bienvenida al 2020, hay que saber decir adiós a un año que ha estado llena de estrenos muy esperados y despedidas a las que nos ha costado decir adiós.

Durante el año, hemos comentado todo lo que ha ocurrido en las ficciones internacionales y nacionales de éxito, capítulo a capítulo, hemos cubierto en directo cada gala de los mejores realities y talents shows y hemos salido con la cámara y el micrófono para conocer los entresijos que esconde la pequeña pantalla y sus protagonistas.

En FormulaTV hemos reunido en el siguiente ranking las diez entrevistas en vídeo más vistas del año. Desde Lola Índigo hablando de 'OT' hasta David Solans y Pablo Capuz comentando las novedades de 'Merlí: Sapere Aude', pasando por varias que tienen como protagonista a 'La que se avecina', que un año más se lleva la palma.

1 Lola Índigo: "Dejé el disco de platino de 'Ya no quiero ná' en el cuarto de los expulsados de 'OT'"

'OT' ha sido uno de los formatos estrella del año en FormulaTV, igual que ocurrió con sus anteriores ediciones. De hecho, los extriunfitos de 2017 continúan en lo más alto y tienen a todos los fans pendientes de cada paso que dan. La entrevista más vista del año tiene como protagonista a Mimi Doblas, la líder de Lola Índigo. Esta se realizó en la gala de Los40 Music Awards y la de Granada comenzó hablando del MTV EMA que había recibido y de lo que había significado para ella.

También adelantó detalles de "Luna", un tema en solitario y mucho más cercano que los anteriores. Para tranquilizar a los seguidores de Lola Índigo aseguró que en sus próximas canciones sí que contaría con sus chicas como bailarinas. Como no podía faltar, dio su opinión sobre la elección de Blas Cantó como representante de España en el Festival de Eurovisión y le ofreció su apoyo en todo lo que necesitara. Cuando le pedimos unas palabras para los nuevos concursantes de 'OT 2020' afirmó que ella había dejado su disco de platino en la sala de expulsiones para que, cuando alguien saliera, no perdiera la esperanza al ver que, a pesar de que fue la primera de su edición en abandonar la Academia, no le había ido nada mal.

2 Carlota Boza: "No hice casting para 'La que se avecina', fue más una entrevista"

La segunda parte de la undécima temporada de 'La que se avecina' se ha hecho de rogar y por fin llegó a nuestras pantallas el miércoles 20 de noviembre. La segunda entrevista con más reproducciones de este portal es a Carlota Boza, la actriz que interpreta a Carlota en la ficción de Telecinco, y en la que habla de sus inicios en el mundo de la interpretación. Primero se dedicó a la publicidad, protagonizando anuncios para marcas de comida o grandes almacenes y, más tarde, fichó por 'La que se avecina'. Al preguntarle por la mecánica del proceso de selección para el papel de Carlota Rivas, la joven cuenta que no fue un casting como tal, que se pareció más a una entrevista. Acudió con su madre y su hermano a la última prueba y, aunque Nano no iba con intención de entrar a la serie, a los directores de casting les hizo gracia y cogieron a los dos.

Otra entrevista que tuvo aproximadamente las mismas reproducciones volvió a estar protagonizada por Carlota Boza, esta vez junto a Fernando Boza. En la presentación de la segunda parte de la temporada 11, los dos hablaron del tiempo que había pasado desde que grabaron los episodios hasta el momento de su emisión y adelantaron algunas tramas de lo que estaba por venir. También comentaron la posible continuación de 'La que se avecina' tras el cierre de ciclo de la temporada 12 y cómo sería. Carlota Boza aseguró que le iba a dar mucha pena dejar Mirador de Montepinar porque había sido su segunda casa durante muchos años pero que, a pesar de esto, confiaba en los hermanos Caballero para sus siguientes pasos profesionales.

3 Alberto Caballero, sobre 'Aquí no hay quien viva': "Teníamos otros 39 capítulos más firmados con Antena 3"

Precisamente el protagonista de la tercera entrevista más vista del año es uno de los creadores y productores de 'La que se avecina'. Alberto Caballero habló en ella de su otro gran éxito anterior: 'Aquí no hay quien viva'. Comenzó despejando cualquier atisbo de duda que todavía pudiera rondar en las cabezas de los fans de la serie de Antena 3 asegurando que en ningún caso volvería retomarse porque están muy contentos con el trato que les ha dado Mediaset. También confesó que se quedaron firmados y guardados treinta y nueve capítulos, que nunca se grabarán ni verán la luz.

Caballero habló de lo complicado que fue para el equipo rodar los capítulos de 'Aquí no hay quien viva' porque lo hacían sobre la marcha. Durante las primeras temporadas, los episodios acababan de grabar el mismo día en el que se emitían o poco antes, tenían muy poco tiempo para montar y ni siquiera contaban con un guion completo antes de filmar cada toma. También ha comentado el tema de la publicidad dentro de las secuencias y la de barbaridades que tuvieron que escuchar. Sin mencionar marcas ha hecho alusión a discriminación a los personajes gays, mayores o con sobrepeso, en alguna que otra ocasión, por parte de los anunciantes.

4 Can Yaman: "Mi siguiente serie tras el servicio militar no será una comedia romántica, sino algo más serio"

El boom de las telenovelas turcas en España cada vez es más fuerte. Uno de los actores internacionales más exitoso del año ha sido, sin lugar a dudas, Can Yaman. El intérprete viajó unos días hasta este país y recibió a los medios de comunicación en los estudios de Mediaset para responder a todas las preguntas. Siempre acompañado de un traductor, quiso dar las gracias por la acogida que había tenido en España y habló de cómo había gestionado el éxito repentino. Aseguró que siempre deja una parte de él en cada personaje que encarna y que no descarta participar en ficciones de acción pero no en este momento.

También habló de su anterior trabajo, como abogado, y confesó que había tenido que dejarlo para dedicarse a la interpretación pero que su bufete sigue en marcha. Refiriéndose a su siguiente proyecto, dijo que sería diferente a lo que estamos acostumbrado, que no sería romántico y que lo grabaría después del servicio militar. Centrándose en España, alegó que le encantaría participar en algún proyecto nacional y que, si tiene que elegir a un actor, se queda con Javier Bardem.

5 Damien: "Si quieres hablar de los sueldos de 'OT 2018', habla de lo que se genera para todo el mundo"

Si antes decíamos que 'OT' ha sido uno de los fenómenos de los últimos años era por algo. Llegando al ecuador del ranking nos encontramos con Damion Frost, uno de los concursantes de la edición de 2018. El extriunfito llegó para presentar su primer proyecto, "Push It On Me" y explicó a qué se debe el cambio de nombre. Y es que, desde ese momento, deja a un lado Damion para convertirse en Damien. ¿Por qué? Por alejarse de él mismo en aquellos momentos en los que no se sentía como era en realidad y para no confundir a sus oyentes con la música del talent show de La 1 y Gestmusic.

Después de contar cómo había compuesto la canción, dejó en el aire el lanzamiento de un disco porque no sabe hasta qué punto pueden apostar por él para invertir en un álbum y analizó su videoclip en el que había participado África Adalia y Pablo Amores, pareja de María Escarmiento. Antes de terminar, habló de su paso por 'OT', de su relación sentimental con África y del "fake news" del salario de los concursantes en las giras del programa. Sobre esto último alegó que ninguno de ellos eran millonarios, que todos viven como personas normales y corrientes y que si se quiere hablar de sus sueldos, se hable del de todos los que se benefician del formato.

6 Belén Esteban y Kiko Hernández ('Sálvame'): "No volveríamos a un reality, eso se lo dejamos a Lydia Lozano"

'Sálvame' es el programa más visto de su franja y esto merece algún reconocimiento. La sexta entrevista con más visualizaciones se grabó tras la entrega de los Premios Iris 2019 y tiene como protagonistas a dos de los rostros más icónicos del formato de Telecinco y La Fábrica de la Tele: Belén Esteban y Kiko Hernández. Ella fue la primera en quejarse de que ese fuera el primer premio después de once años y Hernández hizo lo propio espetando que el primer premio para Telecinco no había llegado hasta casi el final de la gala.

Como no podía ser de otra manera, quisieron agradecer a la audiencia su confianza, por seguirles cada tarde y por este galardón y aseguraron sentirse muy cómodos haciendo el programa, adaptándose a cada situación y presentando cuando falta el conductor. Finalmente, salió el tema de los realities. Y es que recordemos que Hernández salió de 'GH 3' y Belén Esteban ganó 'GH VIP 3'. A la pregunta de si volverían a participar en uno, ambos negaron rotundamente esa posibilidad porque "donde estamos, estamos muy bien" y le lanzaron el dardo a Lydia Lozano diciendo que concursara ella, que le gusta.

7 Patricia Montero ('MasterChef Celebrity'): "Àlex Adrover tenía presión añadida al ser familia de cocineros"

Además de pareja sentimental, Patricia Montero y Àlex Adrover son dos actores que aman la cocina dentro y fuera de la pequeña pantalla. Ambos han participado en 'MasterChef Celebrity': ella fue finalista de la segunda edición y él fue el sexto expulsado de la cuarta. Durante su concurso, Montero viajó hasta las cocinas más famosas de La 1 para dar apoyo a su marido y, según contó a este portal, pensó que más que eso, le estaba desestabilizando.

También habló del sentimiento que vivió al regresar al lugar que un día había sido su segunda casa y de la presión que estaba sintiendo Adrover al haber nacido en casa de cocineros. Él, por su parte, aseguró que no tenía ni idea de qué era la alta cocina hasta que Montero se había puesto a enseñarle y confesó que Tamara Falcó es igual delante y detrás de cámara, que fue todo un descubrimiento para el intérprete.

8 Cristina Medina y Ricardo Nkosi ('LQSA'): "Nos entraba la risa grabando nuestra primera secuencia subidita"

Una vez más, 'La que se avecina' vuelve a colarse en el ranking de entrevistas más vistas del año en FormulaTV. En esta ocasión, los protagonistas son Cristina Medina y Ricardo Nkosi, que encarnan a Nines y a Ongombo, respectivamente, en la ficción de Telecinco. Durante la presentación de la segunda parte de la undécima temporada, los actores hablaron de cómo era la química entre ellos y cómo se manejaban ante las escenas de sexo, a lo que su respuesta fue clara: muy bien pero con muchas risas aseguradas.

Nkosi se mostró muy orgulloso de la oportunidad que le habían dado de formar parte del elenco de una serie de ese calibre y aseguró que aunque le había dado pena que se fuera Antonio Pagudo, cualquier cambio es bienvenido de cara a la nueva tanda de capítulos que todavía está por grabar. Ambos hablaron de sus proyectos fuera de 'La que se avecina': Medina se encuentra inmersa en musicales como "The Hole", "Ay, Carmela" y "Lunátika" y él muy implicado en "El Rey León" en su papel de Mufasa.

9 Los secretos de 'Acacias 38' al descubierto: Sus protagonistas cuentan las anécdotas del rodaje

Año tras año, 'Acacias 38' sigue manteniéndose al pie del cañón y consolidándose como una de las series diarias ya clásicas en la sobremesa. En FormulaTV tuvimos el placer de acercarnos hasta el plató donde se graba la ficción de Televisión Española y así poder inmiscuirnos más en todos los secretos que guardan sus protagonistas. Y es que muchos de ellos nos contaron alguna anécdota que han vivido mientras grababan a lo largo de estos años.

Juanma Navas se coló en un plano de las primeras secuencias de la serie sin querer y tuvo que improvisar una escena para no repetir todo; a María Blanco le dio una lipotimia en 2018 en medio de la grabación y se cayó redonda por el calor que hacía, siendo verano y llevando un atuendo propio de invierno y teniendo que repetir más tarde la escena en cuestión; María Gracia recordó lo complicado de las tomas en las que aparecen comiendo y Marita Zafra confesó que un día dos de sus compañeros le dejaron encerrada en el camerino, entre otros muchos sucesos divertidos.

10 David Solans ('Merlí: Sapere Aude'): "Se me cayó el pene al suelo en una secuencia. Había una prótesis y cayó"

Uno de los estrenos que más se ha hecho esperar en 2019 ha sido el del spin-off de la exitosa 'Merlí', centrada en la vida de Pol Rubio. En la presentación de 'Merlí: Sapere Aude', FormulaTV entrevistó a David Solans y a Pablo Capuz, que dan vida a Bruno y Rai, respectivamente. Muchos de los fans de la ficción catalana apoyan al cien por cien la relación entre Bruno y Pol, y Rai ha llegado para meterse en medio. Al respecto, Capuz aseguró que habría momentos en los que va a caer mal a la audiencia y otros en los que todo lo contrario y confesó que las escenas de sexo no le resultaron fáciles, sobre todo al principio pero finalmente fueron divertidas. El actor pidió una segunda temporada, ya confirmada, para que podamos conocer mejor los entresijos de su personaje.

Por su parte, Solans habló de cómo le ha afectado a Bruno la muerte de su padre, de cuánto le costó superar el duelo y de lo difícil que fue. Además, confesó que ya no tiene miedo a nada y que íbamos a ver escenas sexuales junto a Pol. Tampoco descartó un trío, como el que vivimos en 'Merlí' con Tania, que podría tener a Pol y Rai como protagonistas. Hablando de secuencias eróticas, contó la anécdota que en una escena se le había caído la prótesis que llevaba en el pene y explicó la misión del sexo en la serie, no solo para conseguir morbo, sino también para mostrar la evolución de los personajes.