Carlota Boza es una de las actrices que con el paso de las temporada en 'La que se avecina' ha ido cogiendo mayor peso en las tramas. Comenzó siendo una la hija de "los Cuquis", pero poco a poco se ha ido ganando su propio hueco en la serie, pese a que esto ha llevado a que su infancia haya estado marcada por las jornadas de grabación. Sin embargo, la actriz ha revelado uno de los episodios más duros de su vida.

Carlota Boza

La joven ha contado a través de una publicación de Instagram que su padre abandonó a su familia cuando tan solo tenía 9 años. Esta información la ha dado con motivo del fallecimiento de su mascota, una perra llamada Gilda a la que se encontraba muy unida: "Mi padre me abandono cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita. Desde entonces ella me ha acompañado en todo".

En todos estos años, Carlota Boza ha encontrado en la pequeña Gilda un gran apoyo y una compañera de vida, siendo una más de la familia. "Gracias Gilda por todos estos años, por estar en las buenas y en las malas. Gracias Gilda por acompañarnos en esta etapa de nuestra vida, por formar parte de nuestra familia. Gracias vaquita", se despedía con un mensaje lleno de cariño.

Estará en la temporada 13 de 'La que se avecina'

La mudanza de 'La que se avecina' de la temporada 12 a la 13 es un auténtico misterio, y es que se conocen pocos detalles más allá de que los exvecinos de Mirador de Montepinar se marcharán a un nuevo edificio debido a que tenían que cambiar de plató. Ni siquiera se conoce qué intérpretes seguirán formando parte de la longeva serie de Telecinco, pero los que sí estarán son los Cuquis y, entre ellos, Carlota Boza, tal y como ella misma reveló a FormulaTV en una entrevista el pasado mes de enero.