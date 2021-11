Gloria Camila contó en 'Ya son las ocho' que su hermana, Rocío Carrasco, debía entregar los "documentos con titularidad de Rocío Jurado que se hayan puesto en conocimiento o en manos de la cadena en la que se vaya a emitir el documental". Sin embargo, la colaboradora afirmó que su hermana solo había aportado un documento que no se le había pedido.

Paloma García-Pelayo, Gloria Camila y Carlota Corredera

La periodista Paloma García-Pelayo explicaba en 'El programa de Ana Rosa' en qué consistía el proceso judicial iniciado por Gloria Camila: "Es una demanda de diligencias preliminares en la que se tenían que exhibir documentos de propiedad privada de Rocío Mohedano Jurado [...]. Exactamente lo que pedís son los documentos privados de vuestra madre, para que así sean depositados en el juzgado. Por lo tanto, lo que ella deposita sí se había solicitado", desmentía así las palabras de la colaboradora.

Además, la periodista destapó que fue el abogado de Gloria Camila el que, tras leer el documento, decidió "que no se aportara a la causa". "Yo insisto: ¿Qué pone en ese documento? ¿Cuál es el contenido por el que no quieren incluir algo que habéis solicitado? Y tengo la prueba para decir que exactamente era uno de los documentos que habíais solicitado", sentenció García-Pelayo.

Carlota Corredera corrobora la información de Paloma García-Pelayo

"Ayer Gloria Camila mintió y yo os voy a decir en qué mintió. Además, ella sabe que mintió", comenzó Carlota Corredera. La presentadora explicó que Carrasco había aportado un documento de su madre, tal y como Gloria Camila y su abogado habían solicitado, pero que, "en esas reflexiones, Ortega Cano queda muy mal".

La presentadora fue muy tajante: "No engañemos a la gente y digamos que lo que ha aportado tu hermana no es lo que se pidió, porque si no hubiese sido lo que se pidió, ¿por qué estaría judicializado?". Corredera secundó la información que había revelado García-Pelayo: "La jueza considera que ese documento tiene que formar parte de las actas o del expediente y no lo desecha, cosa que sí pide el abogado de Gloria Camila. ¿Por qué está tan interesada en pedir documentos, que cuando se presentan, luego dicen que no consten en acta?, lanzaba Corredera, quien afirmaba que Carrasco no le había entregado ninguna documentación a Mediaset ni a La fábrica de la tele y que el expediente estaba cerrado.