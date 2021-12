Cada palabra que dice Rocío Carrasco es cuestionada y mirada con lupa, pero, a su vez, ella sabe que cuenta con Carlota Corredera para apoyarla siempre que haga falta. La hija de Rocío Jurado dio unas declaraciones a la prensa en las que afirmaba que, para el 2022, deseaba "quedarse como está", un testimonio que ha sido criticado por los colaboradores de 'Sálvame' y defendido por la presentadora de este espacio.

Carlota Corredera defiende a Rocío Carrasco en 'Sálvame'

Carlota Corredera aprovechó que en la producción de La Fábrica de la Tele estaban jugando a la uva caliente para preguntar sobre la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La viguesa, cansada de que malinterpreten todo lo que dice Carrasco, se dirigió a cámara y advirtió a los detractores de su amiga: "Un consejo navideño gratuito: ¿Por qué no os volvéis a ver la docuserie? Os veo con dudas que ya estaban resueltas, besitos".

Pero además, Corredera se dirigía a aquellos que toman las palabras de la colaboradora como una ofensa hacia sus hijos. "No tengamos una memoria tan frágil, ¿Qué cuenta Rocío Carrasco en el capítulo 0? ¿Cómo habla de lo que supone para ella no tener relación con sus hijos?", preguntaba la presentadora para zanjar el tema, diciendo después: "Yo no he hablado con Rocío Carrasco, pero, en esas declaraciones, supongo que se refiere a que el año pasado se metió en la cama el 23 y no quiso salir hasta el 7 de enero y ahora quiere vivir".

Carlota Corredera reprende a Marta López

Marta López es una de las colaboradoras que demostró más escepticismo con Rocío Carrasco. Ante esto, Carlota Corredera, cansada de tantas preguntas sobre la hija de la chipionera, le respondió: "Te animo a que veas la docuserie. Tú puedes creerte o no su opinión, estar o no estar con ella... pero todo está contestado y hablado. Si de verdad hay alguien que la lectura que hace de las declaraciones de Rocío Carrasco es que ella es feliz sin sus hijos, yo me quedo sin palabras para describir a esas personas", concluía la presentadora con el semblante serio.