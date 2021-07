Carlota Corredera se ha pronunciado sobre el papel de Olga Moreno en 'Supervivientes', algo que no había hecho hasta ahora. La presentadora ha comentado el paso a la final de la superviviente, pero no ha dejado de lado el enfrentamiento con Rocío Carrasco. Corredera ha asegurado que muchas de las veces que nombraba a David y Rocío Flores, eran mensajes para el exterior.

Carlota Corredera carga contra Olga Moreno

"Cuando Olga se va, ya se ha emitido el episodio cero de 'Rocío' y cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos. Y eso Olga sí que lo sabe. Sabe en qué términos habló de cómo le dolía la relación con sus hijos", recordó la presentadora, que ha asegurado que se ha mantenido al margen de comentar 'Supervivientes' porque "no es objetiva".

"Yo no olvido que desde luego una de las dos miente. El episodio que cuenta Rocío en la serie de cómo fue el juicio, lo que nos contó Olga de cómo Rocío no quiso ver a su hijo contra la versión de Rocío que cuenta que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre. No dudo que quiera a los niños, pero, por lo que sabemos hasta ahora, sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en parte del dolor de Rocío Carrasco", concluyó la presentadora.

Defiende su puesto en la final

A pesar de todo, Corredera ha reconocido el buen concurso de Olga Moreno y ha defendido su paso a la final. "Si Olga está en la final es porque el público lo ha decidido y eso es incontestable. Mañana veremos quién gana", declaró la presentadora. También ha querido recalcar su posición como defensora de Rocío Carrasco: "Por cierto, la gente que me ataca con el dinero, yo cobro lo mismo apoyando a Rocío que no apoyándola. No tengo un plus por apoyarla. Ni me paga ella ni me paga Fidel".