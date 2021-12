Carlota Corredera cierra el 2021 con un mensaje alto y claro contra el acoso en las redes. Durante la emisión de 'Sálvame' del jueves 29 de diciembre, la gallega se acercó a sus compañeras María Patiño y Laura Fa y aprovechó para mostrarles su apoyo ante los hirientes comentarios que, tanto la presentadora como las dos colaboradoras, reciben día tras día en las diferentes plataformas de Internet.

Carlota Corredera en 'Sálvame'.

Corredera lo ha dejado claro en numerosas ocasiones: salir en la televisión no es sinónimo de tener que soportar insultos y amenazas. Sin haber avisado previamente a David Valldeperas, director del espacio de Telecinco, la viguesa se dirigió a sus compañeras y les dijo: "Formais parte del grupo de mujeres acosadas en las redes en el que yo también me encuentro, solo deciros que siempre estaré en vuestro equipo, aunque opinemos diferente".

Además, la presentadora también dedicó unas palabras a todos esos "haters" que no se dan cuenta de que, al otro lado de la pantalla, existe una persona de carne y hueso: "Sabemos que, las personas que nos acosáis en las redes, queréis callarnos, amedrentarnos... Os pensáis que escupiendo basura nos vais a callar. Eso es porque no nos conocéis, a nosotras no nos vais a callar", sentenció Corredera, para acabar diciendo claramente: "Contra la chusma, de todo menos silencio".

Su mensaje de apoyo a Rocío Carrasco

Carlota Corredera aprovechó su momento en 'Sálvame' para dar la enhorabuena a una mujer que también ha sido señalada e insultada públicamente: Rocío Carrasco. El motivo de esta felicitación es que la hija de Rocío Jurado aparece en la lista Forbes como una de las 25 personas más influyentes de España. Esta publicación aplaude el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y alaba que esta producción consiguiera poner el debate de la violencia de género sobre la mesa en una televisión generalista.