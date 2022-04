Carme Chaparro responde a Santiago Abascal tras tacharla de "fanática": "Es mentira"

Tras la publicación de un artículo de opinión donde comentó que la detención del monstruo de Igualada le venía bien a VOX para alimentar su discurso racista, Carme Chaparro recibió numerosas críticas. Al ver tergiversadas sus palabras por parte de los integrantes del partido, la periodista, finalmente, ha decidido pronunciarse.

Carme Chaparro y Santiago Abascal

Iván Espinosa de los Monteros fue el primero que decidió criticar a la periodista calificando su artículo como "espanto", pero fue Santiago Abascal quien, más tarde, realizó el comentario más arduo: "Sólo peligrosos fanáticos (y fanáticas ) pueden lamentar la detención de un monstruo que paseaba por nuestras calles, y que en cualquier momento podría atacar a una niña indefensa. El cálculo político no debería traspasar unas líneas mínimas de humanidad", declaró el político.

Esta grave acusación desató la ira de la periodista, que no dudo en contestar: "Le voy a pedir educadamente que se retracte, porque es mentira que 'lamento la detención del monstruo' del violador de Igualada. Voy a pensar bien, que usted lo dice porque no lo ha leído y no porque difama a propósito y miente. Espero respuesta", sentenció.

Facilitando el trabajo

Para facilitarle el trabajo a Abascal y desmentir las difamaciones que estaba difundiendo el partido ultraderechista contra su persona, la periodista adjuntó en el hilo de Twitter fragmentos de su artículo donde agradecía a los Mossos y a la Policía su excelente labor y definía al detenido como monstruo que había cometido una brutal agresión contra una niña que "nunca podrá recuperar su vida".