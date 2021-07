Las medidas sanitarias impuestas a consecuencia de la pandemia del coronavirus dejan alguna que otra sorpresa en las pantallas de televisión. Algo así fue lo que ocurrió en 'Todo es mentira', cuando volvimos a ver a Carme Chaparro sentada en plató sin previo aviso, para hacer las labores de copresentadora. A su lado, telemáticamente hablando, se econtraba un plasma donde aparecía Marta Flich en directo, aislada por su positivo en Covid-19.

Marta Flich y Carme Chaparro, en 'Todo es mentira'

"Bienvenidos al programa que, para combatir la ola de calor, trae cada día presentadores frescos", comenzó narrando Flich a través de una pantalla. Segundos después, la conductora presentaba a la "gran Carme Chaparro", con la periodista por primera vez en el formato de La fábrica de la tele. Una decisión inesperada que sorprendió a los espectadores, pues había sido Javier Ruiz quien tomó las riendas del programa tras el positivo de Risto Mejide.

La conductora de 'Mujeres al poder' volvió a las tardes de Cuatro con visible alegría durante los primeros minutos del programa. Cabe destacar que no dejaba verse en esa franja desde que Mediaset canceló 'Cuatro al día a las 14h' y, meses después, decidió apartar a Chaparro de la conducción del formato de Unicorn Content, cediendo el testigo a Joaquín Prat.

Alegato de Marta Flich a favor de la vacunación

"Estoy en cuarentena porque di positivo en Covid por segunda vez. Soy una persona que se ha reinfectado. La primera vez que me contagié fue en marzo de 2020, no estaba vacunada y, esta vez, me he contagiado teniendo la pauta completa de la vacunación", comenzó expresando. No obstante, Flich vio pertinente lanzar el mensaje de que "las vacunas funcionan", narrando las graves consecuencias de su primer contagio en comparación con el posterior.