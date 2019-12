Carmen Alcayde presentará 'CarAoke', el 'Carpool Karaoke' de Telemadrid

No es extraño ver a las diferentes cadenas autonómicas compartiendo formatos, como es el caso actual del concurso 'Atrápame si puedes' que cuenta con varias adaptaciones. Tras la buena acogida de 'Cantant al cotxe' en À Punt, con Carme Juan ('L'Alqueria Blanca') como presentadora, Telemadrid ya prepara su propia versión de 'Singing in the Car' junto a la productora Cuarzo.

Carmen Alcayde con Las Supremas de Móstoles en 'CarAoke'

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Telemadrid adaptará este formato con dos especiales de access de prime time para Navidad y Año Nuevo. Bajo el título de 'CarAoke', Carmen Alcayde será la conductora, y nunca mejor dicho, de este concurso musical sobre cuatro ruedas. La presentadora de 'El Madroño' asume un nuevo reto en la autonómica madrileña que podría acabar teniendo continuidad si la audiencia lo respalda estas navidades.

Tal y como ocurre en la versión valenciana, el programa contará con invitados famosos que ayudarán al concursante durante las pruebas. En la entrega del 25 de diciembre, Alcayde estará acompañada por dos parejas: David Valldeperas con Natalia Rodríguez y Teté Delgado junto a Fernando Romay. En el programa del 1 de enero, la presentadora contará con la participación de Soraya Arnelas y Manu Tenorio, así como Las Supremas de Móstoles.

La mecánica de 'CarAoke'

En 'CarAoke', cada concursante tiene la posibilidad de ganar mucho dinero cantando sus canciones favoritas, como si estuviera en un karaoke pero dentro de un coche. Al volante, una presentadora apasionada por la música va entrevistando al participante y da paso a las pruebas. Cada concursante pasará por dos fases: tres juegos de karaoke ("Palabras perdidas", "Dando la nota" y "Doble x2") y la ronda final. Los participantes se lo juegan todo, con tan solo 90 segundos para adivinar quién canta las 10 canciones que suenan.